Megtalálták az ötödik magyar kajakozót is, aki a viharban tűnt el a tengeren Horvátországban, Rab szigeténél – közölte a rendőrség szerdán.

A rijekai rendőrséghez kedden este érkezett bejelentést arról, hogy a viharos időjárásban eltűnt öt magyar állampolgár, akik kajakozni indultak.

A partiőrség azonnal a keresésükre indult. Egy órán belül kettőjüket a tengerben, kettőjüket pedig Goli szigetén találták meg. Egyiküket azonban a nagy hullámok és tengeráramlatok a nyílt tenger felé sodorták.

A keresést egész éjjel folytatták. Szerdán hajnalban Goli szigeténél, a Rta Markonj öbölben megtalálták az ötödik magyar kajakozót is sértetlenül.

A tengeri baleset szerencsére következmények nélkül ért véget az említett külföldi turisták számára, de a hasonló események elkerülése érdekében arra kérjük a hajózókat és minden turistát, hogy figyeljék az időjárás-előrejelzéseket, hogy ne kerüljenek veszélyes helyzetbe a tengeren

– közölte a rendőrség.

Hangsúlyozták, erős szél vagy egyéb kedvezőtlen időjárás esetén ne menjenek tengerre, mert a helyzet pillanatok alatt változhat, és súlyos, akár végzetes következményekkel is járhat.

Az elmúlt időszakban több európai országban is vihar tombolt. Kedden a szomszédos Szerbiában a szél fákat csavart ki, tetőket tépett le és lyukasztott át, a nagy mennyiségű csapadék pedig elárasztotta az utcákat. Szerbiát megelőzően a heves nyári vihar Szlovénián, Horvátországon és Bosznia-Hercegovinán is végigsöpört. Svájcban is özönvízszerű esőzés pusztított néhány napja.