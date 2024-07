Kaiser Ferenc: Enyhülést hozhat Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij találkozója

„Ez komoly gesztus a magyar kormányfő részéről az ukránok felé” – így értékelte Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az Index Frontvonal című műsorában, hogy Orbán Viktor kedden Kijevben tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Kaiser emlékeztetett rá, a háború kirobbanása óta most először járt a magyar miniszterelnök Ukrajnában, ahova nem csupán hazája képviselőjeként, hanem az Európai Unió soros elnökeként is érkezett. A találkozóval szerinte nemcsak az volt a célja Orbán Viktornak, hogy javítsa a két ország közötti kapcsolatot, hanem hogy újra ráirányítsa a figyelmet a szomszédunkban zajló konfliktus fontosságára is, mert az elmúlt időszak eseményei (a Gázai konfliktus vagy a most zajló labdarúgó-Európa-bajnokság) némileg elhomályosították azt.

Mint elmondta, a saját környezetében is tapasztalja a „háborús fásultságot”, hogy az embereknek csaknem két és fél év után már elegük van a borzalmakból, ezért sokan nem is követik az ezzel kapcsolatos híreket. Kaiser szerint ráadásul a különböző országoknak megvannak a maguk belső problémái is, amelyekkel meg kell birkózniuk, ezért „egész Európa ráunt már egy kicsit erre a háborúra”. Szerinte ebben jelenthetnek némi változást az ilyen és ehhez hasonló események, amelyek újra tematizálni kezdik az európai politikát.

„Donald Trump kijelentésének nincs realitása”

A műsorban szóba került a közelgő amerikai elnökválasztás is, amelynek első élő televíziós vitáján szintén téma volt az orosz–ukrán háború. Itt Donald Trump republikánus elnökjelölt arról beszélt, ha ismét őt választják meg az Egyesült Államok vezetőjének Joe Biden helyett, akkor egy nap alatt rendezi a konfliktust a felek között: vagy úgy, hogy megvonja a támogatást az ukránoktól, vagy úgy, hogy még komolyabb erővel lép fel az oroszokkal szemben.

Kaiser Ferenc ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy nincs realitása Trump kijelentésének, erre az évre ugyanis a demokraták már „kitaposták” a támogatást Ukrajnának, ráadásul ebből jórészt az amerikai hadiipar gazdagodik, így szerinte a januárban beiktatandó új elnök erre nem lesz képes. Ahogy arra sem, hogy ultimátumot adjon az oroszoknak,

Putyinnal így nem lehet tárgyalni, mert 5800 atomtöltet áll mögötte

– jelentette ki.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

(Borítókép: Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij a találkozójuk előtt az Ukrajna elleni orosz támadás közepette Kijevben 2024. július 2-án. Fotó: Valentyn Ogirenko / Reuters )