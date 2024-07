Orosz repülőgép sértette meg egy NATO-tagállam légterét

Jurij Korolcsuk, az ukrán Energiastratégiák Intézetének szakértője szerint télen előreláthatólag napi 12 órán keresztül nem lesz áram – írja az Unian ukrán hírügynökség.

A szekértő hozzátette, naponta 2-3 órás fénnyel számol, de a további javítások és az esetleges oroszok ágyúzások is befolyásolhatják a becslést.

Elmondása szerint télen nő az áramfogyasztás, így a helyzet akkor is rosszabb lesz, ha közben sikerül részleges javításokat elvégezniük. A problémás körzetekhez sorolta Kijevet, Harkivot, Odesszát, valamint Dnyipro és Lviv régióját is. Kiemelte, az energetikai problémát minden ukrán megtapasztalja, beleértve Kárpátalját is.