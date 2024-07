Egyre több vezető demokrata politikus szerint is jobb lenne, ha Biden félreállna, ez pedig jót tenne a pártnak − és az országnak is − tájékoztatott a CNN. Lloyd Doggett texasi képviselő az elsők között gondolta azt, hogy az újraválasztásra készülő elnöknek azt kellene tenni, amit Lyndon Johnson is megtett korábban, vagyis vissza kell lépnie, bármennyire is fájdalmas döntés.

A megrendült bizalom helyreállítása végett Biden demokrata kormányzókkal és kongresszusi képviselőkkel is találkozik, hiszen az elnöki vitán történtek miatt már ők sem biztosak az elnökjelölt sikerében. Szerintük egy héten belül adjon választ arra, hogy miként döntött. Miközben már a családjától is azt várnák, hogy próbálják meg meggyőzni a visszalépésről, de erre vajmi kevés remény van, ugyanis ők a stábját hibáztatják az elhibázott lépésekért.

A kampánystáb részéről azonban mindössze egy rossz esteként értékelték az elnöki vitát, ami annak tükrében is furcsa, hogy mennyien gondolták Biden teljesítményét gyengének. Egy demokrata képviselő szerint ez már nem az első alkalom, hogy az elnök nem volt meggyőző.

Joe Biden elnézést kért, ezzel magyarázta a rossz szereplést

Az Egyesült Államok elnöke a vitán történteket a jetlagre, vagyis az időeltolódásra hivatkozva próbálta magyarázni egy kedd esti kampányeseményen − részletezte a BBC. Mint megjegyezték: az tény, hogy a vita előtti két hétben az amerikai elnök többször is járt Európában.

Joe Biden elmondta: rossz döntés volt a részéről az, hogy a vita előtt többször is külföldre utazott.

Nem hallgattam a stábomra [...] és aztán majdnem elaludtam a színpadon

– fogalmazott az elnök.

Hozzátette, hogy ez nem mentség, csupán magyarázat a történtekre. Az elnök ezután elnézést is kért a rossz szereplésért, és leszögezte: „kritikus” fontosságú, hogy megnyerje az idei elnökválasztást.

A hétfői Trump-siker a bíróságon sem könnyíti meg Biden dolgát. Vezető demokrata politikusok úgy látják, ha még most visszaléptetnék a regnáló elnököt, akkor még mindig lenne idejük hat hét alatt megfelelő jelöltet prezentálni a Demokrata Nemzeti Konvencióra, valamint a százharminc nap múlva esedékes választásokra.

(Borítókép: Joe Biden 2024. június 27-én. Fotó: Marco Bello / File Photo / REUTERS)