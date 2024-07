Történelmi győzelmet aratott a brit Munkáspárt, elsöpörték a konzervatívokat

Az előzetes becslés alapján a Labour (Munkáspárt) – az eddigi legnagyobb ellenzéki erő – 410, a 2010 óta kormányzó toryk, azaz a Konzervatív Párt pedig mindössze 131 képviselői helyet szerzett a 650 fős londoni alsóházban.

Az urnazárás után azonnal nyilvánosságra hozott exit poll eredménye – ha a hivatalos választási adatok is alátámasztják – azt jelenti, hogy a Munkáspárt alakíthatja meg az új brit kormányt, és Sir Keir Starmer, a Labour vezetője lesz a következő brit miniszterelnök.

A Brexitet levezénylő Nigel Farage Reform Pártjának az exit poll szerint 13 képviselője lesz. A végleges eredmények a péntek reggeli, délelőtti órákban várhatóak.

A 2019-es választásokon a konzervatívok még 44 százalékot értek el, ehhez képest a támogatottságuk mostanra szinte megfeleződött. Az elmúlt hónapokban a Rishi Sunak miniszterelnök vezette toryk folyamatos elnépszerűtlenedése a Munkáspárt támogatottságának fokozatos növekedésével járt, miközben az ellenzéki párt első embere, az egykori ügyész Keir Starmer az ország legszürkébb politikusa maradt.

Így jelenleg nem igazán tudni, hogy kormányfőként Starmer mit is tenne az Egyesült Királyság élén – még programbemutatóján is azt az ellentmondást ígérte, hogy a munkások érdekeit úgy fogják szolgálni, hogy közben tőkepártiak is lesznek. A néhány elemében rendkívül ambiciózus szociális programjuk kapcsán pedig azt ígéri, hogy adóemelés nélkül is végre tudják hajtani.

A britek nagy része ugyanakkor úgy szavazott neki bizalmat, hogy fogalma sem volt arról, mit is képvisel. Starmer a kampányban nagyon biztonsági játékot játszott, és a nyilvánosság előtt szándékosan próbált minél szürkébbnek tűnni, hogy ne sértsen meg egyetlen csoportot sem. Ez néha szürreális pillanatokat szült, például a szerinte élete legszemélyesebb interjújában olyan kérdésekre sem tudott – vagy inkább nem akart – válaszolni, hogy extrovertált vagy introvertált személyiségű, vagy hogy mi a kedvenc könyve vagy verse, de állítása szerint még álmodni se szokott.

A csütörtök éjjel közzétett exit poll adatai azt is jelentik, hogy a Munkáspárt alsóházi frakciólétszáma 209 fővel növekedne, a konzervatívoké 241 fővel csökkenne az előző parlamenthez képest. A becslés által valószínűsített 131 konzervatív mandátum a toryk eddigi legrosszabb választási eredménye lenne a párt fennállása óta. A Konzervatív Párt az eddigi leggyengébb eredményét az 1906-os parlamenti választásokon érte el, amikor 156 képviselői mandátumot szerezett.

Az exit poll által a Munkáspártnak valószínűsített 410 fős frakciólétszám ugyanakkor a Labour legjobb eredményét jelentené az 1997-es választások óta, amikor a párt Tony Blair vezetésével 418 alsóházi mandátumot szerzett.

A Munkáspárt azóta – vagyis 27 éve – most nyert először parlamenti választást ellenzéki pozícióból, és 19 éve most nyert először választást, ugyanis legutóbbi győzelmét a 2005-ös választásokon, kormányzati pozícióból aratta.