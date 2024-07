Cikkünk frissül!

Lemondott Rishi Sunak, Nagy-Britannia miniszterelnöke. A tegnapi választáson lavinaszerűen sodorta el a Konzervatív Pártot a Munkáspárt, ami elég jelzés volt Sunaknak. A toryk vezetője bocsánatot kért, utódja kiválasztása után pedig lemond tisztségéről.

Sunak a következő brit miniszterelnökről, Sir Keir Stramerről azt mondta, hogy egy „rendes, közszemléletű ember”. Bár voltak nézeteltéréseik a választások során, Sunak tiszteli ellenfelét. Búcsúbeszédében emellett arról szólt, hogy Nagy-Britannia a „legjobb ország a földön”, és el sem hiszi, hogy mindössze két generációval nagyszülei bevándorlása után megválasztották – szerinte a kedvesség és a tolerancia a legfontosabb brit értékek. Ő volt az ország első brit–ázsiai és az első hindu miniszterelnöke.

A Sky News tudósítása szerint Rishi Sunak 11 óra 50 perc körül megérkezett III. Károlyhoz, hogy hivatalosan benyújtsa lemondását. Utoljára találkozik miniszterelnökként a királlyal, aki kikéri véleményét utódjáról, majd megköszöni szolgálatát Nagy-Britanniának. Elemzők szerint pártjának történelmi veresége nagyon nehéz lesz számára pszichológiailag.

Megtörtént a király színe előtti, hivatalos lemondás

Rishi Sunak III. Károly színe előtt, 12 óra 25 perckor hivatalosan lemondott. „Őfelsége nagylelkűen elfogadta [a lemondást]”.

Mint megírtuk, óriásit nyert a Munkáspárt a július 4-i parlamenti választáson, és a következő miniszterelnök a munkáspárti Keir Starmer lesz. Az már az exit poll adatok szerint is látszott, hogy Rishi Sunak miniszterelnöknek és pártja tagjainak hosszú éjszakája lesz, hiszen a 650 fős képviselőházban a toryk több mint 200 helyet vesztettek.

Az eddigi eredmények alapján így nézhet ki Westminsterben a következő képviselőház (a 650 mandátumból eddig 644-et osztottak ki – a végleges adatokról így később tudunk beszámolni), zárójelben a 2019-es eredményekhez képesti változás:

Munkáspárt – 410 mandátum (+212 mandátum)

Konzervatív Párt – 119 mandátum (-249 mandátum)

Liberális Demokraták – 71 mandátum (+63 mandátum)

Skót Nemzeti Párt (SNP) – 9 mandátum (-37 mandátum)

az ír egyesülésért küzdő, ír nacionalista-baloldali Sinn Féin – 7 mandátum (0, de ők soha nem veszik fel a brit parlamenti mandátumaikat)

független jelöltek – 7 mandátum (+4 mandátum)

északír unionista jobboldali, az ország jövőjét az Egyesült Királyságban elképzelő Demokratikus Unionista Párt – 5 mandátum (-3 mandátum)

Nigel Farage-féle Reform UK – 4 mandátum (+4 mandátum)

ökobaloldali, wokeista Zöldek – 4 mandátum (+3 mandátum)

walesi függetlenségpárti Plaid Cymru – 4 mandátum (+2 mandátum)

a Sinn Féinhez képest moderáltabb ír nacionalista, baloldali északír SDLP – 2 mandátum (0)

az északír unionista-nacionalista ellentétet meghaladni kívánó Szövetség – 1 mandátum (0)

északír unionista jobbközép Ulsteri Unionista Párt – 1 mandátum (+1 mandátum)

Ki lehet a következő tory vezér?

Már el is indult a találgatás, hogy ki válthatja Rishi Sunakot a Konzervatívok vezetőjeként. A legvalószínűbbnek a párt gazdasági titkárát, a toryk között is jobboldali Kemi Badenoch-ot tartják, aki eddig is a tűz körül volt, azonban Boris Johnson bukása után nem jutott be a három legjobb – Sunak, Penny Mordaunt és Liz Truss – közé.

Utána a mérsékeltebb Tom Tugendhat volt biztonsági miniszter következik, aki Liz Truss mögé állt be 2022-ben – és pont Badencoh ütötte ki a versenyből.

Végül pedig az egykori belügyi titkárt, Priti Patelt tartják esélyesnek, aki a Konzervatív Párt centrumát tartja felelősnek a bukásért.

Persze felmerült Boris Johnson neve is, aki viszont nem képviselő, így egyelőre nem térhet vissza.

Megérkezett az új miniszterelnök a Buckingham Palotába

Sir Keir Starmer, a Munkáspárt vezetője megérkezett, hogy találkozzon a királlyal. III. Károly itt kéri meg hivatalosan, hogy alakítson kormányt és legyen az ország miniszterelnöke. Ezt követően Starmer a Downing Street 10-hez megy, hogy elmondja első beszédét brit kormányfőként.

(Borítókép: Rishi Sunak 2024. július 5-én. Fotó: Leon Neal / Getty Images)