A német kabinet megállapodott a 2025-ös költségvetésről

Olaf Scholz kancellár bejelentette, hogy a költségvetési tervezetet július 17-én hagyja jóvá a kabinet, és augusztusban terjesztik a Bundestag elé.

Az adósságfék a megállapodás szerint a 2025-ös választási évben is érvényben marad, és a 2028-ig tartó középtávú pénzügyi terv is előirányozza. Rolf Mützenich, az SPD frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy „sok furfangra” volt szükség ahhoz, hogy elkerüljék az adósságfék túllépéséről szóló döntést. Christian Dürr, az FDP frakcióvezetője is elégedettségének adott hangot amiatt, hogy az adósságfékhez nem nyúlnak hozzá.

A „közlekedési lámpa” (piros-sárga-zöld) koalíción belül az SPD és a Zöldek képviselői többször érveltek az alaptörvényben rögzített adósságszabálytól való eltérés mellett a vészhelyzet miatt, hogy több pénz maradjon a beruházásokra.

A pénzügyi lyukakat a tájékoztatás szerint a 2025-ös növekedésre és a kamatok alakulására vonatkozó kedvezőbb kilátásoknak, valamint az egyes tárcákra rótt megtakarítási kötelezettségekkel sikerült „betömni”.

A költségvetési tervvel párhuzamosan a kabinet elfogadta a Scholz kancellár által „növekedési turbónak” nevezett gazdaságösztönző intézkedési csomagot is, amely egyebek között gyorsított értékcsökkenési leírást tesz lehetővé céges elektromos autókra, valamint kutatás-fejlesztési támogatásokat is tartalmaz.

A csomag ösztönzőket fogalmaz meg a dolgozók munkaviszonyban tartására a nyugdíjkorhatár elérését követően is, valamint további intézkedéseket hoz a bürokrácia csökkentésére.

A csomag jövőre több mint fél százalékos növekedési többletet, vagyis 26 milliárd eurós többlet gazdasági teljesítményt eredményezhet"

− áll a dokumentumban.

Az ellenzéki pártok bírálattal illették a költségvetési tervezetet.

A közlekedési lámpa csak egy újabb költségvetési káoszba cselezi be ezzel magát. Scholz, Habeck és Lindner ügyetlen cselekkel hosszabbításra játszanak.

− mondta Alexander Dobrindt, a CSU frakcióvezetője.

Christian Haase, a CDU/CSU költségvetési felelőse is kritikát fogalmazott meg: „Mindezek csak látszat- vagy egyáltalán nem is létező megoldások”. Markus Söder (CSU) bajor miniszterelnök szerint a 2025-ös költségvetésről létrejött megállapodás nem hozza meg a Németország számára szükséges gyökeres fordulatot.