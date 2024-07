A toszkán ingatlanok köztudottan drágák, ezért is szokatlan, hogy még fizetni is hajlandók azoknak, akik a pazar, dimbes-dombos vidéken képzelik életüket. Nem is keveset: akár harmincezer eurót, csaknem 12 millió forintot nyerhetnek a pályázók – jelentette az Euronews.

A feltételek egyszerűek és átláthatók.

Miután az ott élők közül sokan a jobb munka reményében a városokba költöztek, az apró települések elnéptelenedtek. A jelenség egész Olaszországra jellemző.

A szardíniai Ollolaiban például egykor pezsgett az élet, aztán pangott. Évekkel ezelőtt egy euróért kétszáz házat hirdetett meg a polgármester abban a reményben, hogy nem hal ki a falu. A házak állapota változó, szakértők szerint azonban húsz-harmincezer euróból kényelmes otthonokká varázsolhatók.

Nagyjából ezt az összeget nyerhetik el azok, akik hajlandók Toszkánába költözni.

A szardíniai ingatlanfelújításra határidőt szabtak, a költségek pedig néha a tervezettnél nagyobbak voltak, az új tulajdonosok szerint azonban a restauráció „minden pénzt megért”.

A szardíniai programot később a szicíliai Sambucában is lekoppintották: az egyeurós ingatlan annyira népszerű volt, hogy 2019 óta 250 ingatlan kelt el.

Nemcsak az elnéptelenedésre találtak választ, hanem a gazdaságot is fellendítették. A sikeren felbuzdulva 300 százalékkal emeltek az árakon, így az idén már három euróért, 1200 forintért kínáltak még egy tucatnyi házat.

Toszkánában Residenzialità in montagna 2024 (Élet a hegyekben 2024-ben) elnevezéssel hirdették meg a letelepedési pályázatot. Az évszám arra utal, hogy a programot vélhetően a jövőben is folytatják.

Páratlan szépség

A jelentkezőknek az ötezernél kevesebb lakosú településeken kell új életet kezdeniük – ilyenből 119 van Toszkánában.

Ide tartozik a többi között a termálfürdőiről ismert San Casciano dei Bagni; Caprese Michelangelo, a reneszánsz művész szülőhelye és Capraia Isola szigete.

A pályázat célja a hegyvidéki területek benépesítésének és társadalmi-gazdasági revitalizációjának elősegítése és ösztönzése

– áll a program honlapján.

A toszkán hegyek „páratlan szépségű területek, ahol újra felfedezendő elnéptelenedett falvak vannak” – ezzel csábítja az érdeklődőket Stefania Saccardi, Toszkána regionális alelnöke.

A toszkán „otthonteremtési program”

Noha a pályázati feltételeket „szigorúnak” nevezik, gyakorlatilag bárki jelentkezhet. Pontosabban: szinte bárki.

A pályázó lehet olasz állampolgár, bármely más uniós tagország állampolgára, sőt nem uniós állampolgár is, feltéve ha legalább 10 éves uniós tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

Kikötés viszont, hogy a jelentkezőnek olasz lakhellyel kell rendelkeznie, de nem élhet – az Olasz Nemzeti Statisztikai Intézet besorolása szerint – úgynevezett hegyi közösségben.

A toszkán pályázaton a felújítás költségeinek legfeljebb a felét lehet elnyerni harmincezer eurós összegig, a pályázónak pedig vállalnia kell, hogy az ingatlan lesz az új „elsődleges otthona”, azaz életvitelszerűen fog Toszkána eldugott hegyi falvaiban letelepedni.

A régió 2,8 millió eurót különített el az „otthonteremtési programra”.

A pályázati űrlap a program honlapjáról tölthető le, a jelentkezési határidő pedig július 27., közép-európai idő szerint 13 óra.

