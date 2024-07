Több cápatámadás is történt a július 4-i ünnepnapon az Egyesült Államokban

Egyre több a cápatámadás az Egyesült Államok partjainál, július 4-én két különböző helyen négy embert is megtámadtak a ragadozók, de haláleset egyelőre nem történt. A szakértők szerint a cápák csak tévedésből támadnak emberre, mert összekeverik őket a táplálékaikkal, az pedig, hogy egy időben több helyen is támadjanak, nagyon ritkának számít.

Három embert harapott meg egy cápa egy dél-texasi tengerparton július 4-én, amit a város tűzoltóparancsnoka példátlannak nevezett, ráadásul ugyanazon a napon, amikor egy másik embert megharapott egy cápa Floridában – közölték a hatóságok. Texasban három embert haraptak meg South Padre Island városában, Brownsville közelében, a cápát később megtalálták és „mélyebb vízbe szorították” – mondta Jim Pigg tűzoltóparancsnok az NBC News-nak.

Erre még nem volt példa itt South Padre Islanden. Csütörtökön két cápaharapásos incidens történt különböző időpontokban és helyszíneken

– tette hozzá.

A rendőrség egy 911-es hívásra reagált, amely „egy súlyos cápaharapást jelentett láb részen” délelőtt 11 órakor, majd később az áltdozatot kórházba szállították, mondta Nikki Soto városi szóvivő.

Pigg elmondta, hogy az első hívás egy személyt érintett, akinek harapási sérülése volt, egy másik személy pedig kisebb sérüléseket szenvedett, aki nem szorult további sürgősségi ellátásra. „Egy második, cápatámadásról szóló segélyhívás után a tűzoltók két embert találtak, akiket megharapott egy cápa” – mondta Pigg. Őket is kórházba szállították.

Egy szemtanú elmondta, hogy látott egy nőt, akit kihúztak a vízből, és úgy tűnt, hogy megharapták az egyik lábát.

A parti járőrök emelték fel, a vádlija egyszerűen eltűnt, szétroncsolódott. Szörnyű volt

– mondta Jud, aki egy videót tett közzé közösségi oldalán egy cápáról a vízben, miközben egy helikopter és egy csónak járőrözött körülötte.

„15 percen belül cápaeledel leszünk”

Az egyik áldozatot egy brownsville-i kórházból szállították további kezelésre – közölték a texasi hatóságok. „Az ilyen jellegű cápatámadások nem gyakoriak Texasban” – tették hozzá. „Amikor mégis előfordulnak cápaharapások, azok általában táplálékot kereső cápák támadásai, akik tévesen azonosítják az embereket táplálékukként” – magyarázták.

Pigg elmondta, hogy nem állapították meg, milyen típusú cápáról van szó, de a vizsgálat folyamatban van. A vízimentők arra biztatták az embereket South Padre Islanden, hogy maradjanak távol a víztől, vagy legalábbis ne menjenek bele térdig – egészítette ki Pigg.

Miután a cápát kiszúrták és mélyebb vízbe szorították, nem észleltek több ragadozót, de Pigg szerint a hatóságok továbbra is éberek maradnak.

Szívünk és imáink a sérültekkel és családjukkal vannak, és reméljük, hogy mielőbb felépülnek

– mondta Patrick McNulty, South Padre Island polgármestere. A kórházba szállított áldozat a Fox-nak azt nyilatkozta, hogy a „lába nagy része odalett”.

Egyre gyakoribb

A floridai New Smyrna Beachen egy 21 éves férfit harapott meg egy cápa, miközben délután 4 óra körül a térdig érő vízben focizott – közölte Tamra Malphurs, a Volusia megyei strandbiztonságért felelős szövetség ideiglenes igazgatója.

A férfit, aki Ohióból látogatott el az Atlanti-óceán partján fekvő városba, kórházba szállították, és sérülései nem tekinthetők életveszélyesnek

– mondta Malphurs.

Tavaly az Egyesült Államokban 36 ember ellen irányuló, provokálatlan cápatámadás történt, és közülük ketten meghaltak–- közölte a Florida Természettudományi Múzeum Nemzetközi Cápatámadási Osztálya legfrissebb éves jelentésében.

A projekt, amely világszerte dokumentálja a cápatámadásokat, azt állítja, hogy a cápatámadás kockázata viszonylag nagyon kicsi, de az úszók még tovább csökkenthetik a kockázatot, ha csoportosan és a parthoz közelebb maradnak.

A hónapban egyébként már több támadás is történt, Tamayo Perry, a Karib-tenger kalózainak színésze is egy ilyen támadás áldozata lett, Floridában pedig már ezt megelőzően is sorozatos támadások voltak, amik a szakértők szerint legalább annyira ritkák, mint két támadás egyidőben, de két külön helyen.