Orbán Viktor Üzbegisztán elnökével tárgyalt szombaton az azerbajdzsáni Susában, ahol megállapították, hogy a magyar-üzbég együttműködés látványosan fejlődött az elmúlt években. „2021-ben stratégiai partnerségi szintre emeltük kapcsolatainkat, és számos gazdasági projekt indult el a két ország között” – jelentette ki Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtőfőnöke.

A szombati megbeszélésen újabb együttműködési pontokban állapodtak meg – írja az MTI.

Szijjártó Péter kijelentette, hogy szerinte a türk államok kritikusan fontos szerepet játszhatnak a globális együttműködéshez való visszatérésben, ezért fontos célnak tartják az európai uniós elnöksége idején a kapcsolatok javítását ezen országokkal is.

A tárcavezető a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ) külügyminiszteri munkaülésén hangsúlyozta, hogy szerinte az ukrajnai fegyveres konfliktus egyik fő következménye a kommunikációs csatornák ellehetetlenülése, ami pedig erősen rontja a kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatok, s a fenntartható eurázsiai együttműködés megőrzésének esélyét.

Magyarország az európai uniós elnöksége idején mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megakadályozza a világ ismételt blokkosodását, hazánk ugyanis továbbra is a konnektivitásban, a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésben érdekelt

– jelentette ki. Hozzátette, hogy új lendület, új dinamizmus forrásaként tekintenek a türk államokra, amelyek szerinte nagyban hozzájárulhatnak az unió versenyképességének erősödéséhez.

A miniszter kijelentette, hogy a TÁSZ-államok megerősödése abszolút egybevág Magyarország nemzeti érdekeivel, és ennek további előmozdítása részeként négy fő pontot említett.

Az első, hogy százmillió dollárral nemrég lezárult Magyarország csatlakozása a türk beruházási alaphoz. Emellett igen fontosnak nevezte Vásári István kinevezésének jóváhagyását a TÁSZ európai, budapesti székhelyének az élére. Arról is beszámolt, hogy az Aszálymegelőzési Intézet első két projektje Üzbegisztánban és Kirgizisztánban zajlik, ami helyzetbe hozhatja a fejlett magyar vízgazdálkodási technológiákat itt is. Végül kifejtette, hogy a kulturális kapcsolatokra is nagy hangsúlyt fektetnek.