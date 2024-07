Alekszandar Vucsics: Szerbia az Európai Unióval együtt szeretné építeni a jövőjét

„Szerbia Európa része, nem tud és nem is akar máshová tartozni, Szerbia számára az egyetlen járható út az európai út” – mondta Alekszandar Vucsics.

A szerb államfő megköszönte Magyarország támogatását, és meggyőződésének adott hangot, hogy a jó együttműködés a jövőben is folytatódik. „Szerbiában Önök igaz barátra leltek, és mindig is igaz barátaik maradunk. Nem felejtjük el a jó dolgokat, még ha azt is mondják, hogy a politikában a hála tart a legrövidebb ideig” – jegyezte meg.

Kifejtette azt is, hogy Szerbia az Európai Unióval együtt szeretné építeni a jövőjét, Brüsszelt csak arra kéri, hogy tisztelje ezt az országot, és ezt Szerbia meg fogja hálálni.

Mindenkit, aki nem mindig ért egyet vagy elégedett Szerbia álláspontjával, arra kérek, hogy értse meg, mi szuverén, önálló állam vagyunk, és néha szeretjük kifejteni a gondolatainkat. Lehet, hogy másnak nincs erre igénye, de nekünk, szerbeknek, van

– fogalmazott a szerb államfő.

Alekszandar Vucsics ezután köszönetet mondott Magyarországnak azért, mert nem fél a békéről beszélni, majd hozzátette, ő maga is sokszor igyekezett a békéről beszélni, mert úgy gondolja, arra van a leginkább szükség, habár az egyelőre nem látszik, hogyan lehetne elérni.

Emanuele Giaufret, az Európai Unió szerbiai küldöttségének a vezetője kiemelte, hogy szerinte a magyar uniós elnökség új lendületet adhat az unió bővítési folyamatának, valamint reményét fejezte ki, hogy a következő hat hónap alatt Szerbia jelentős előrelépést tud elérni.

Magyarország belgrádi nagykövete is Szerbia európai integrációjának felgyorsításáról beszélt. Magyar József közölte, hogy Budapest azt szeretné, ha mihamarabb új csatlakozási fejezetcsomagot nyitnának meg Szerbia és az Európai Unió között, és ha a stagnáló fejezetekkel kapcsolatban is megindulnának a tárgyalások.

Hozzátette, hogy Magyarország szeretne hozzájárulni a Nyugat-Balkán nyitott kérdéseinek megoldásához, ebben pedig igazán fontos, baráti és stratégiai partner Szerbia.