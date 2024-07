Évek óta tervezték a támadást, ami Putyint és a Nyugatot is szíven ütötte

Az Északi Áramlat és az Északi Áramlat 2 három vezetékének felrobbantását már 2014-ben tervezték, még a Krím Oroszországhoz való csatlakozása és az ukrajnai fegyveres konfliktus 2022 februári kirobbanása előtt – írja a Welt am Sonntag nevű lap német és nemzetközi nyomozók, illetve különleges szolgálatok adataira hivatkozva. Az oknyomozók szerint egy ukrán csoportnak is köze lehetett a robbantásokhoz, ám a megrendelő nem feltétlen Ukrajna.

Mint arról az Index is beszámolt, a 2022. szeptember 26-i robbanások jelentős károkat okoztak az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat két vezetékpárja közül három vezetékben a Balti-tenger fenekén. A robbantással megszakították a fő energiakapcsolatot Oroszország és a Nyugat között. A tél közeledtével a hálózat négy gázvezetékéből csak egy maradt sértetlen, így veszélybe került Európa energiabiztonsága is.

Az érintett országok egymásra mutogatnak, és határozottan tagadják a felelősségüket. Erős kérdőjel, hogy valóban az ukránok állnak-e az Északi Áramlat vezeték felrobbantása mögött –jegyezte meg korábban az Indexnek Jójárt Krisztián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa.

Ukrán csoportot vélnek a robbantások mögött, a megrendelőt homály fedi

Központi szerepet játszott az Északi Áramlat földgázvezeték felrobbantásában egy magas rangú ukrán katonatiszt, akinek szoros kapcsolatai vannak az ország hírszerző szolgálataival – állította tavaly novemberben a The Washington Post és a Der Spiegel közös oknyomozó írása.

A két forrás olyan ukrajnai és más európai tisztviselőkre hivatkozik, akik ismerik a művelet részleteit. Mint írták, a robbantásban kulcsszereplő lehetett Roman Cservinszkij, egy 48 éves, korábban kitüntetésben részesült ezredes, aki az ukrán különleges műveleti erőknél szolgált, amikor az Északi Áramlat-művelet koordinátora volt.

A The Washington Post szerint a Cservinszkij egy hatfős csapatot irányított, amely hamis személyazonosság alatt bérelt egy hajót, és mélytengeri búvárfelszereléssel robbanótölteteket helyezett el a gázvezetékeken.

A Welt am Sonntag német lap német és nemzetközi nyomozók, illetve különleges szolgálatok adataira hivatkozva szintén azt állítja, hogy

köze lehetett a robbantásokhoz egy ukrán csoportnak.

Ugyanakkor Gerhard Schindler, aki 2011–2016 között a német hírszerző szolgálatot, a BND-t vezette, megjegyezte, hogy a robbantásokban egy ukrán csoport részvételére utaló bizonyítékok nem jelentik egyértelműen, hogy Ukrajna volt a megrendelő.

2023 nyarán a lengyel hírszerzés átadta a BND-nek a robbantásokkal kapcsolatba hozható, feltehetően „Moszkvával kapcsolatban álló" személyek adatait – írja a Welt am Sonntag. Köztük voltak az „Andromeda" nevű jacht legénységének tagjai, akik orosz állampolgársággal rendelkeztek, ezért a lengyel hírszerzés Oroszországot tartja a robbantások megrendelőjének.

A Welt am Sonntag szerint egy héttel a robbanások előtt a jacht a lengyelországi Kołobrzegben volt. A Die Welt am Sonntag szerint a lengyel fél még nem adta át a német nyomozóknak a jacht átvizsgálása során készült videofelvételeket. A lap lehetséges oknak nevezi, hogy a felvételeken nemcsak az Andromeda legénysége, hanem „amerikai és lengyel ügynökök” is láthatók.

Németország gőzerővel nyomoz

Habár Svédország és Dánia gazdasági övezetében történtek a robbanások, mostanra mindkét ország lezárta a nyomozást az ügyben. Németország azonban még folytatja a vizsgálatot.

A svédországi vizsgálat lezárása után Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő azt mondta, hogy

mostantól a németországi nyomozás eredménye lesz érdekes.

A legtöbb nyugati tisztviselő szerint a szabotázs mögött egy ukrán csapat állt, bár Ukrajna tagadta, hogy bármi köze lenne hozzá. Az ügyben az orosz főügyészség nemzetközi terrorcselekmény címén indított eljárást. Oroszország az „angolszász országokat” tette felelőssé a történtekért.

A két vezetékpár évi 110 milliárd köbméter földgáz szállítására volt alkalmas. Az Északi Áramlat 1 2012-től működött, az Északi Áramlat 2 építését 2021-ben fejezte be a Gazprom orosz energiavállalat, de az Ukrajna ellen indított háború miatt a használata soha nem kezdődött meg.

(Borítókép: Az Északi Áramlat 2 gázvezeték szivárgásából származó gáz felszabadulása a Balti-tengeren 2022. szeptember 28-án. Fotó: Swedish Coast Guard / Getty Images)