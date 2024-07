Sikerül-e megállítani a szélsőjobbot Franciaországban?

Most már biztosan nem váltak be Emmanuel Macron francia elnök tervei az előrehozott választást illetően, hiszen az elnököt támogató pártszövetségnek nemhogy nem sikerült maga mögött egyesíteni a politikai centrumot, de sok helyen még vissza is kellett lépnie az általa szintén veszélyesnek titulált szélsőbaloldali jelöltek számára, hogy megállítsák a szélsőjobboldali Marine Le Pen fémjelezte Nemzeti Tömörülést. A parlamenti választás második fordulója sokkal több izgalmat ígér, hiszen az 577 mandátumból még 501-et nem osztottak ki, így csak hétfő hajnalban fog kiderülni, sikerül-e Macronéknak megakadályozni, hogy a második világháború óta ismét szélsőjobboldali miniszterelnöke legyen Franciaországnak.