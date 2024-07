Megnyíltak az urnák, ítéletet mondanak a franciák a kormány felett

Vasárnap reggel nyolc órakor megnyíltak az urnák egész Franciaországban. A múlt vasárnapi első fordulóban a szuverenista jobboldali párt minden idők legjobb eredményét érte el: a szavazatok 33,14 százalékát szerezte meg 10,6 millió vokssal. A Nemzeti Tömörülésnek (RN) 39 képviselői helyet már az első fordulóban sikerült elnyernie az 577-ből.

Így most már biztosan nem váltak be Emmanuel Macron francia elnök tervei az előrehozott választást illetően, hiszen az elnököt támogató pártszövetségnek nemhogy nem sikerült maga mögött egyesíteni a politikai centrumot, de sok helyen még vissza is kellett lépnie az általa szintén veszélyesnek titulált szélsőbaloldali jelöltek számára, hogy megállítsák a szélsőjobboldali Marine Le Pen fémjelezte Nemzeti Tömörülést.

A Macron által veszélyesnek titulált radikális baloldal is az élen

Második helyen végzett a radikális baloldal, a Kommunisták, a Zöldek és a szocialisták összefogásával létrejött Új Népfront nevű baloldali szövetség, amely 27,99 százalékos támogatottságot ért el, és 32 képviselői helyzet szerzett meg az első fordulóban, míg Emmanuel Macron Együtt nevű pártszövetsége megismételte az európai parlamenti választásokon elszenvedett vereségét, és a harmadik helyre került a szavazatok mindössze 20,04 százalékával, a 6,57 százalékot elért jobbközép Köztársaságiak előtt.

Az 577 fős nemzetgyűlésben 76 képviselőt választottak meg a múlt vasárnapi első fordulóban, s a nagyon magas, 66,71 százalékos részvételi arány következtében 306-ban mind a három nagy politikai blokk – az elnöki tábor, az RN és a baloldali szövetség – jelöltjei is továbbjutottak a második fordulóba. Ez utóbbi körzetek több mint kétharmadában azonban visszaléptek a baloldal, a jobbközép Köztársaságiak vagy az elnöki tábor jelöltjei annak érdekében, hogy megakadályozzák az adott választókerületben az RN győzelmét, ezért végül csak 89 körzetben mérkőzik meg egymással három jelölt, 409 helyen ketten, míg két helyen négyen, egy körzetben pedig egy jelölt indul a második fordulóban, összesen 1094-en az 501 körzetben.

A baloldal 130, az elnöki tábor 80, míg a jobbközép három jelöltjét vonta vissza az elmúlt héten.

(Borítókép: Emberek szavaznak a francia parlamenti választások második fordulójában a dél-franciaországi Marseille egyik szavazóhelyiségében 2024. július 7-én. Fotó: Teresa Suarez / EPA / MTI)