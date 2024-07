A Hamász iszlamista terrorszervezet elfogadja a túsz- és béketárgyalások megindítását Izraellel tartós tűzszünet nélkül is – közölte vasárnap a szervezet egyik magas rangú tisztségviselője.

Az illetékes szerint meghaladottá vált a Hamász teljes és tartós tűzszünet iránti követelése a fogolycseréről szóló tárgyalások előfeltételeként. Beszélt arról is, hogy a katari közvetítők ígéretet tettek arra, hogy a fegyvernyugvás a tárgyalások idejére hatályban lesz” – adta hírül az MTI.

Egy magas rangú amerikai tisztségviselő már pénteken arról számolt be, hogy a Hamász újabb javaslata előrelépést jelent a tárgyalási folyamatban és alapját képezheti egy megállapodásnak is, még akkor is, ha még „jelentős munka” vár a felekre.

A tűzszünettel kapcsolatos tárgyalási folyamat a jövő héten folytatódik. Az izraeli kormány már jelezte, hogy ismét delegációt küld Katarba a megbeszélésekre, amelyeken William Burns, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója is részt vesz diplomáciai források szerint. A Hamász közlése szerint Egyiptom és Törökország is közvetítőként tervez fellépni.

Gázai iskolát is eltalált egy izraeli légicsapás, megöltek egy magas rangú tisztviselőt

Július 7-én folytatódtak az izraeli támadások a Gázai övezetben. Két iskolát is találat ért, melyben legalább húszan meghaltak, ötvenen megsebesültek. A Hamász közlése szerint a munkaügyi miniszterhelyettes lelte halálát az egyik légicsapás alatt − tudta meg a CNN.

Ehab el-Ghussein volt az egyike a négy áldozatnak, aki az izraeli támadásban vesztette életét egy gázai iskolában. A 2020 óta munkaügyi miniszterhelyetteshez hasonlóan a testvére és felesége is légitámadásban halt meg májusban.

AZ IZRAELI HADSEREG AZZAL INDOKOLTA A CSAPÁSOKAT, HOGY TERRORISTÁK BUJKÁLHATNAK GÁZAI ISKOLAÉPÜLETEKBEN.

Azonban nem világos, hogy a miniszterhelyettes valóban a két iskola valamelyikében tartózkodott a támadások alatt.

A másik csapásban legalább 16 palesztin hunyt el, és ötvenen megsebesültek – tájékoztatott a CNN. Ezt az intézményt az UNRWA, azaz az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Hivatala tartja fenn.

A támadások ellenére már az izraeliek sem elégedettek a helyzettel. Szombaton Tel-Avivban a gázai konfliktus és Benjamin Netanjahu miniszterelnök politikája ellen tüntettek. A tüntetést vízágyúval oszlatta fel a rendőrség, valamint két tüntetőt őrizetbe vettek.