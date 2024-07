A Guinness-rekordokban is szereplő japán elítélt reménykedik, hogy tisztázódik a neve a hatvanas években elkövetett gyilkosság ügyében. A halálbüntetést ellenzők embertelen bánásmódnak tartják, hogy valaki évtizedeken át börtönben várja a kivégzését.

Hakamada Ivao a világon a leghosszabb ideje a kivégzésére váró ember, akinek ügyében újratárgyalást kezdeményezett a bíróság – írta meg a The Guardian. Már 2014-ben kritikus fordulat állt be, ugyanis számos eddigi bizonyítékről kiderült, hogy nem megfelelő, ezért akár szabadon is bocsáthatják a férfit.

Miért is került halálsorra a gyanúsított?

1966. június 30-án egy sizuokai miszókészítő cég vezetőjének lakásán tűz ütött ki, majd az oltás után megtalálták a férfi, a felesége és két gyermekük holttestét. Mindegyikük még a tűzeset előtt lelte halálát késszúrások által.

A lehetséges elkövető a cégnél dolgozott, a család megölésével, lakásuk felgyújtásával és 200 ezer jen ellopásával vádolták. Két évvel később gyilkosság és gyújtogatás vádjával halálra ítélték. A férfi ártatlanságát hangsúlyozva 45 éve várja az ítélet végrehajtását, ami a Guinness-rekordok közé is bekerült.

Mi változott a korábbi döntéshez képest?

A bíróság szerint a bizonyítékok egy részét a rendőrség hamisította, miközben a férfi ügyvédje szerint a DNS-tesztek a véres ruhákon azt bizonyították, hogy a vér nem Hakamadától származott, aki végig azt állította, hogy a kihallgatások alatt, melyek többször akár 12 órán keresztül is elhúzódtak, kényszerítették, hogy bűnösnek vallja magát.

A volt profi bokszoló fizikai és mentális betegséggel is küzd, így kezdett bele 2023 márciusában az újabb perbe. Nem jelent meg a bíróságon, mentálisan alkalmatlannak érezte magát hiteles vallomás tételére.

A legtöbb esetben többrendbeli gyilkosság mellett más bűncselekmények, mint rablás vagy nemi erőszak miatt ítélnek halálra embereket Japánban, mely azon kevés ország közé tartozik, ahol még hajtanak végre kivégzéseket. Viszont az ellenzők felróják azt, hogy embertelen bánásmód évtizedeken keresztül a halálsoron váratni ezeket az embereket.

Hakamada Hideko, az elítélt férfi nővére – aki évekig tüntetett testvére ártatlansága mellett – elmondta, hogy optimista, de „ez egy soha véget nem érő per”.

Ezt nemcsak az öcsém kedvéért csinálom, hanem azokért is, akiket hamisan vádoltak és bebörtönöztek. Korábban nem igazán foglalkoztatott a halálbüntetés kérdése, de ami az öcsémmel történt, most már ellenzem. 91 éves vagyok, az öcsém 88. Közel járunk életünk végéhez. Arra szeretném kérni a bíróságot, hogy Ivao a hátralevő napjait emberként élhesse

– fogalmazott.