Harmadszor is Koike Juriko lett Tokió kormányzója

2016 óta vezeti vezeti a japán fővárost és átvezette azt a koronavírus-járványon, valamint sikeresen rendezett nyári olimpiai játékot is – írta a BBC. Kampányának fő iránya az ország alacsony termékenységi rátájának javítása volt, melyen egy győztes jelöltnek tovább kell dolgoznia, ugyanis az egész országban itt a legalacsonyabb ez a szám, mindössze 0,99.

A Reuters szerint

a kormányzó a szavazatok több mint 40%-át szerezte meg.

Meglepetésre Isimaru Sindzsi, egy független jelölt és Akitakata volt polgármestere végzett a 2. helyen, pedig erre a helyre Saito Renhót várták, utóbbi a CDPJ, a legnagyobb ellenzéki párt jelöltjeként végül csak a harmadik helyet érte el. Isimaru ismeretlen volt a szavazók számára, ezért a közösségi médián igyekezett nagyobb szavazóbázist szerezni. A fiatalok körében emiatt népszerűbbé is vált. Korábbi bankárként elsősorban Tokió gazdasági helyzetére koncentrált.

Mindent megtettem, amit csak tudtam

− mondta el támogatóinak az urnák zárása után.

Ki is Koike Juriko?

A kormányzó újságíróként kezdte pályafutását, az 1990-es évek elejéig televíziós hírbemondó volt, mielőtt politikai pályára lépett. 2016-ban lett először Tokió kormányzója, pedig nem a kormánypárt jelöltje volt, mégis 2,9 millió szavazatot tudott megszerezni.

Mindössze egy évig volt az LDP tagja, 2017-ben saját pártot alapított, de továbbra is élvezte a kormánypárt támogatását, amely hivatalosan csak az idei választáson állt be újra mögé. A fő kampánycéljai 2016-ban még a helyi problémák megoldására fókuszáltak, mint például mint például a tömegközlekedés túlzsúfoltsága vagy a város túlmunkakultúrája.

A koronavírus miatt elhalasztották az olimpiát 2020-ban, ennek ellenére másodszor is nyert a választáson, a sikeres járványkezelése és az olimpia megrendezése miatt.

A botrányok azonban őt sem kerülték el, a tény, hogy nem diplomázott le a kairói egyetemen, máig nem csitult el. Hiába adtak ki több nyilatkozatot is ezzel kapcsolatban, még az idei kampány alatt is volt, aki a végzettség hiányával vádolta. Kritikusai szemére vetették, hogy a fentebb felsorolt problémákat nem sikerült megoldania. Ennek ellenére 56 jelölttel szemben tudott nyerni most is.