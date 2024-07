Putyin legszorosabb szövetségesével fog össze Kína

Kína és Belarusz nemrég jelentették be, hogy a NATO-tagállam Lengyelország határától pár kilométerre fognak hadgyakorlatozni. A közös akciót Bresztben hajtják végre, amely

Varsótól mindössze 225, a belorusz–ukrán határtól pedig csak 65 kilométerre található.

A belorusz Védelmi Minisztérium beszámolója alapján a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg csapatai a hétvégén érkeztek meg az európai országba. A kínai Védelmi Minisztérium arról számolt be, hogy a gyakorlat a két ország katonáinak együttműködését igyekszik elősegíteni, és a terrorelhárító akciókra, valamint a túszmentésre fog fókuszálni. A két ország katonai gyakorlata július 8-án kezdődik és 19-éig tart – számolt be a CNN.

A NATO és az Európai Unió már többször megvádolta Belaruszt a határaik felfegyverzésével – a közös hadgyakorlatok pedig csak tovább erősítik ezeket a feltételezéseket. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég érkezett meg a lengyel fővárosba, Orbán Viktor pedig épp hétfőn indult el a július 11-ig tartó ENSZ–csúcstalálkozóra.

Belarusz és Kína nem halogatta az együttműködést, Minszk ugyanis nemrég lépett be a Sanghaji Együttműködési Szervezetbe, amely a közép-ázsiai országok érdekeit egyesíti. Oroszország és Kína is hadgyakorlatra készül, a növekvő aktivitás pedig adhat okot aggodalomra – főleg hogy Ukrajna megszállása is egy hadgyakorlatból indult.