A National Hurricane Center szerint Texas a Beryl érkezésére készül, amely ismét hurrikánná erősödött. Az állam lakosait figyelmeztették, hogy szélviharokra és villámárvizekre is számítaniuk kell.

Mint arról beszámoltunk, a texasi partvidék egészére kiadták a hurrikánra vonatkozó riasztást az Egyesült Államokban, mert az előrejelzések tükrében helyi idő szerint hétfőn hajnalban az idei atlanti hurrikánszezon első orkánja megérkezik a dél-texasi partvidékre. A Beryl eddig legalább 10 halálos áldozatot követelt a Karib-térségben, mielőtt trópusi viharrá minősítették volna vissza, amikor elérte a mexikói Yucatán-félszigetet.

Az előrejelzések szerint a vihar pusztító szeleket, villámárvizeket és akár 25 centiméteres esőt is hozhat Texasba. Az állam néhány legnagyobb kikötője bezárt, a lakosokat pedig kiterjedt áramkimaradásokra figyelmeztették – írja a BBC.

A vihar várhatóan Galveston és Corpus Christi városok között ér partot, ahol akár 177 kilométer per órás sebességű széllökések is lehetnek. A hatóságok szerint bár nem lesz olyan erős, mint a Karib-tengeren, de még így is széles körű áramkimaradásokat és fennakadásokat okozhat az államban egészen Houston városáig.

A National Hurricane Center igazgatója, Michael Brennan figyelmeztette a Beryl útvonalában élőket, hogy hétfőig keressenek biztonságos helyet. Refugio és Nueces megye kötelező evakuálást rendelt el.

A Texasi-öböl partvidékén, Kelet-Texasban és az ArkaTex (Arkansas-Texas) régióban nagyon jelentős a hirtelen áradások kockázata. Ne hagyják figyelmen kívül ezt a nagyon komoly vihart

– mondta Dan Patrick megbízott kormányzó.

A Beryl várhatóan a héten átvonul Amerika középső államain, köztük Mississippin is.

Korábban amíg a hurrikán a Windward-szigeteken keresztül a Karib-tenger keleti részén haladt át, katasztrofális károkat okozott Saint Vincent- és a Grenadine-szigeteken, valamint Grenadában is. A széllökések sebessége elérte az óránkénti 241 kilométert is. A két szigetországból érkező első jelentések szerint több száz épület, köztük otthonok, iskolák, kórházak és rendőrőrsök súlyosan megrongálódtak vagy teljesen megsemmisültek. A közösségi médiában megjelent videók és képek tanúsága szerint is óriási károkat okozott a hurrikán: a felvételeken leszakadt tetejű házak és romok között kutakodó emberek láthatók.