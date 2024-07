Folytatódik a diplomáciai nagyüzem: Orbán Viktor Kínába érkezett

Folytatódik Orbán Viktor miniszterelnök békemissziója, a kormányfő hétfő hajnalban Pekingbe érkezett – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke a kínai fővárosból.

A kormányfő Pekingben felidézte, hogy a magyarok két és fél éve egy háború árnyékában élnek. A magyar békeszerető nép. Békére, egyensúlyra és harmóniára törekszik, ezért "mindig a béke oldalán vagyunk, és sohasem a háború oldalán" - mondta.

Számunkra nagy jelentősége van annak, hogy Kína szorgalmazza: a világban ne háború, hanem béke legyen A Magyarország szomszédságában zajló konfliktus esetében is nagyra értékeljük az Ön békekezdeményezését

–mondta Orbán Viktor, Hszi Csin-pingnek címezve szavait.

Felidézte, hogy a kínai elnök két hónapja Magyarországra látogatott. A kormányfő történelmi jelentőségűnek nevezte az akkori találkozót. Hozzátette: komoly megállapodásokat kötöttek, de ami még fontosabb, több nemzedékre is megalapozták a két nép közötti barátságot, mert Hszi Csin-ping látogatása meggyőző és szívélyes volt, amely bizonyította a magyar embereknek Kína Magyarország iránti jóindulatát és tiszteletét.

„Több nemzedék is meg fog még élni abból a látogatásból, annak a látogatásnak az emlékéből, amit Ön tett Budapesten" – jelentette ki Orbán Viktor, aki megköszönte a kínai elnöknek, hogy emelték a két ország kapcsolatainak szintjét.

„Az eltelt két hónapban is folyamatosan dolgoztunk, hogy ezt a formát tartalommal töltsük meg” – mondta, megköszönve, hogy előrehaladást érhettek el a delegációik az együttműködésben.

Orbán Viktor gratulált Hszi Csin-pingnek Kína szilárdságához és stabilitásához, amelyet "ebben a viharos világpolitikában" az egész világ számára jelent.

Diplomáciai nagyüzemben a miniszterelnök

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a magyar kormányfő Orbán Viktor július 2-i kijevi látogatását követően Moszkvába utazott, hogy tárgyaljon az ukrajnai háború rendezéséről. Orbán Viktor egy videóinterjúban a moszkvai látogatásához „hasonlóan meglepő” találkozókat ígért erre a hétre is. A miniszterelnök gépe vasárnap délután fel is szállt, és kelet felé vette az irányt.

A közlemény szerint Orbán Viktor hétfőn Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozik.

A két vezető legutóbbi hivatalos találkozójára májusban került sor, Hszi Csin-ping kínai elnök május 8-án érkezett Budapestre. Akkor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter történelminek nevezte a látogatást, legutóbb húsz évvel ezelőtt járt kínai elnök Magyarországon, ráadásul a két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulóját. A kormányfő akkor is hangsúlyozta, hogy a Kína és az Európai Unió közti kereskedelmi kapcsolatok javítása lesz az egyik feladata a féléves uniós elnökség alatt.

Cél a Kína és az Európai Unió közti kereskedelmi kapcsolatok javítása

A magyar kormányfő egy, a kínai állami médiának adott májusi interjúban úgy fogalmazott, hogy „Magyarország július 1-jétől érkezik, hogy segítse az unió előrehaladását”.

Az egyik probléma a kínaiakkal való kapcsolat, ez nem kérdés. Az én feladatom ebben a féléves elnökségben az lesz, hogy javítsam a Kína és az Európai Unió közti kereskedelmi kapcsolatokat, és leállítsam mindazokat a próbálkozásokat, amelyek a köztük lévő kapcsolat mennyiségét és minőségét próbálják visszaszorítani. Bonyolult kérdés lesz, de vannak jó partnereim – például Franciaország és Szerbia

– fogalmazott akkor Magyarország miniszterelnöke.

(Borítókép: Orbán Viktor és Hszi Csin-ping 2024. július 8-án. Fotó: Orbán Viktor / Facebook)