Nincs megállás, egy olasz párt is csatlakozik Orbán Viktorék frakciójához

Újabb párttal bővül a Patrióták Európáért, mégpedig az olasz Liga csatlakozik a szuverenista csoporthoz. Így kilenc tagra bővült a pártcsalád – vette észre a Mandiner Matteo Salvini, a Liga elnökének hétfő reggeli X-posztját.

A politikus a közösségi oldalon kitért a francia választásokra, majd leszögezte, hogy most példátlanul sok képviselőt küldhetett a Nemzeti Tömörülés a Nemzetgyűlésbe. Posztjában Európa jövőjére is kitért.

Mint írta: „Ma, sok munka után, Brüsszelben a Ligával együtt megszületett a Patrióták nagy csoportja, amely meghatározó lesz Európa jövőjének megváltoztatásában.”

Mint ahogy azt az Index megírta, Hidvéghi Balázs, az Európai Parlament független képviselője, a Fidesz korábbi kommunikációs igazgatója hétfőn délelőtt a Facebook-oldalán közölte, hogy a francia Nemzeti Tömörülés is csatlakozik a Patrióták Európáért frakciójához.

Mint arról beszámoltunk, szombaton a Dán Néppárt csatlakozásával összejött Orbán Viktorék új pártszövetségének a frakció létrehozásához szükséges minimum.

Vasárnap újabb jobboldali párt, a belga Flamand Érdek jelentette be csatlakozási szándékát a Patrióták Európáért pártcsaládhoz, Hidvéghi Balázs pedig ma arról számolt be, hogy Marine Le Pen pártja, a francia Nemzeti Tömörülés is csatlakozik a frakcióhoz.