Orbán Viktor közölte az EU-val: Vlagyimir Putyin hajlandó lenne megfontolni a tűzszünetet

A kormányfő pénteken utazott Moszkvába, a látogatását sokan és sokféleképp értelmezték, valamint egy videóinterjúban ő maga is beszélt róla.

Most megjelent egy levél is a sajtóban: egy ukrán lap, a Jevropejszka Pravda szerezte meg Orbán Viktor levelét, amelyet állításuk szerint a kormányfő július 5-i – vagyis még pénteki – dátummal küldött el Charles Michelnek és az európai tanács állam- és kormányfőinek (Ukrajnát érintő kérdésekkel kapcsolatban a kormányfő egyébként többször is írt levelet az Európai Tanács elnökének az utóbbi 1-2 évben).

A Jevropejszka Pravda szerint Orbán Viktor a levélben egyrészt leszögezte, hogy a látogatása alatt „nem tett semmilyen javaslatot, és nem nyilvánított véleményt az Európai Tanács vagy az Európai Unió nevében”, és az ezzel ellentétes állítások „alaptalanok”.

Putyin és a tűzszünet

Az orosz elnökkel folytatott megbeszélésről azt írta, hogy Putyin hozzáállása a frontvonalbeli helyzethez „jelentősen eltér Zelenszkij elnök értelmezésétől”.

„Putyin semmilyen módon nem említette az orosz veszteségeket. Ami az ukrán veszteségeket illeti, az orosz fél 40-50 ezer katonára becsüli az ukrán erők havi veszteségeit, amelyek az elmúlt hetekben még tovább nőttek. Ezért [Putyin] meglepődött, hogy az ukrán elnök elutasította az ideiglenes tűzszünetre vonatkozó javaslatot” – írta állítólag Orbán Viktor a levélben.

Ugyanakkor nem sokkal később azt is leszögezte, hogy

Véleménye szerint Vlagyimir Putyin hajlandó lenne megfontolni egy olyan, lehetséges tűzszünetet, amely „nem szolgálná az ukrán erők rejtett átcsoportosítását és átszervezését”.

Orbán Viktor hozzátette, hogy Oroszország csak a 2022 áprilisában, Isztambulban folytatott tárgyalásokon elfogadott feltételekhez hajlandó hozzájárulni, „különösen a dokumentum ötödik pontjához, amely meghatározza az Ukrajnának nyújtandó nemzetközi biztonsági garanciákat”. (Ez az úgynevezett biztonsági garanciavállalók vétójogáról szól az Ukrajna elleni esetleges erőszak alkalmazásával kapcsolatban, és Oroszország is e garanciavállalók között akart szerepelni).

Európai békekezdeményezés?

Emellett – a levél szerint – Moszkva „kész a véleménycserére” a Kína és Brazília által felvetett békejavaslattal kapcsolatban is – amely béketárgyalásokat írna elő Oroszország és Ukrajna előtt, de anélkül, hogy Ukrajna területi integritásához, szuverenitásához ragaszkodna. Orbán Viktor ezután arról írt a levélben, hogy Európának békére van szüksége, és hogy a békekötést esélye csökken „amiatt, hogy a diplomáciai csatornák el vannak zárva, és nincs közvetlen párbeszéd a felek között”.

Az ellenségeskedések fokozódása és az emberi áldozatok számának gyors növekedése miatt fogy az idő. Ha nem tudjuk megállítani ezt a folyamatot, akkor a következő két hónapban minden eddiginél drámaibb veszteségeknek és katonai eseményeknek leszünk tanúi a fronton

– írta Orbán Viktor, majd – a levél legvégén – arra is kitért: az Egyesült Államok a következő hónapokban esedékes választási kampány miatt nem lesz képes „politikai vezető szerepet” vállalni ebben a kérdésben, ezért meg kell fontolni egy „európai kezdeményezés” elindításának lehetőségét a „stratégiai autonómia” jegyében.

A fenti levél részben egybevág azzal is, amit Orbán Viktor a minap a Bildnek mondott, például a háborús veszteségekkel kapcsolatban és a következő hónapokkal kapcsolatban.

