Tömegverekedés tört ki a Ryanair légitársaság Marokkóból Londonba tartó járatán az elmúlt héten. Az utasok között annyira elfajult a vita, hogy a repülőgépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania. A gép fedélzetén történt dulakodásról egy videót is megosztottak.

Alig 36 perccel a felszállás után kellett megszakítania az útját a Ryanair légitársaság Marokkóból Londonba tartó repülőgépének múlt hét szerdán – írja a The Sun.

Az utasok közötti vita az ülőhelyek miatt tört ki, majd végül verekedésbe torkollott. Egy húszas évei végén járó férfi arra kérte az egyik utast, hogy cseréljenek helyet, hogy a felesége és a gyerekei mellé ülhessen a gépen. A nő, aki a saját lánya mellett ült, nem szeretett volna helyet cserélni a férfi kedvéért.

A repülőgép már 30 ezer láb magasan volt, amikor a dühös férfi nem hagyta annyiban a történteket, és fenyegetni kezdte az édesanyát. A biztonsági öv jelzés kikapcsolása után a nő férje a felesége védelmére kelt, majd a két férfi elkezdte ütni egymást. A Ryanair személyzete megpróbált közbelépni, de nem jártak sikerrel.

A vita végül tömegverekedéssé fájult, ugyanis az egyik család egy nagyobb társasággal utazott, így egyre többen kezdték ütni egymást a járaton.

A kaotikus helyzet miatt a repülőgép visszafordult Marrákesbe, ahol a rendőrök összesen kilenc utast állítottak elő.

Az összes utast leszállították a repülőgépről

A helyzetet ennél is tovább rontotta, hogy repülés közben rosszul lett egy ember, akinek oxigént kellett adni. Landolás után az orvosok ellátták, majd megállapították, hogy egészségügyi helyzete miatt alkalmatlan a repülésre. Az utas ezzel nem értett egyet és balhézni kezdett. Mivel nem akart leszállni a repülőgépről, szintén a rendőrségnek kellett közbelépnie.

Az utasok kálváriája tovább folytatódott, miután kiderült, hogy a személyzet elérte a napi maximális munkaidejét, ezért a Londonba tartó járat nem folytathatta tovább az útját.

A repülőgépről leszállították az utasokat, majd szállodába vitték őket. A következő nap egy újabb rossz hírt kaptak, reggeli járatukat törölték, így végül csak csütörtök este jutottak el a célállomásra. A Ryanair légitársaság a késésért és a rendbontók által okozott kellemetlenségekért is elnézést kért az utasoktól.

Szeptemberig tartó késések okozhatnak bosszúságot

Ahogy arról az Index is beszámolt, az elmúlt időszakban sok járatkéséssel és -törléssel kellett szembesülniük a légi utasoknak Európa-szerte és Budapesten is. Sokan ragadtak külföldön és a Liszt Ferenc váróiban egyaránt, de még a válogatott Eb-meccseire is alig vagy egyáltalán nem értek oda az utolsó pillanatban indulók.

Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese szombaton kijelentette, hogy az egész európai légteret érintik a késések, nem csak Budapestet, és várhatóan szeptember végéig elhúzódik ez a helyzet.

Az utasoknak fel kell készülniük arra, hogy esetlegesen több órát kell majd a terminálokon tölteniük.

Orbán Viktor miniszterelnök július 5-én a Kossuth rádió reggeli adásában elmondta, hogy ami a légi közlekedésben történik, az tűrhetetlen. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a helyzet mielőbbi felszámolása érdekében berendelte a HungaroControl vezetőjét, és arra kérte, hogy azonnal készítsen intézkedési tervet a kialakult anomáliák kezelése érdekében.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a hétfői Kormányinfón a repülőtéri késésekről elmondta, a légiirányításnál jelentős létszámbővítés volt, de akciótervet várnak a HungaroControltól. A miniszter kijelentette, a reptérvásárlást követően értékelni kell a HungaroControl tevékenységét. Az adatokból szerinte látszik, hogy a késések közel kétharmadáért a légitársaságok felelősek, és a kormány azt várja a hatóságtól, hogy bírságokat szabjon ki, ha jelentős késéseket találnak. 2024. június 21. és elseje között 12 járatkéséssel kapcsolatban indított vizsgálatot a fogyasztóvédelem.

Ebben a cikkünkben összegyűjtöttük, hogy mit érdemes tudni a járatkiesések okozta kártérítésekről, mikor és mennyit köteles fizetni egy-egy légitársaság, ha nem juttatja el időben az utast a kívánt állomásra.