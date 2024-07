A BBC kommentátorának családjával végzett számszeríjjal egy férfi Londonban

Kedd este számszeríjjal ölt meg három nőt egy férfi London elővárosában, most kiderült, hogy a BBC Five Live csatornájának sportkommentátorának családjával végzett a gyilkos. A 26 éves férfi után hajtóvadászat indult.

Mint beszámoltunk róla, kedd este hétkor hívták ki a járőröket a Londontól északnyugatra található Bushey-ba. A rendőrök három, feltehetőleg egymással rokonságban álló nőt találtak súlyos sérülésekkel, akik nem sokkal később a helyszínen meghaltak. A hertfordshire-i rendőrség nem sokkal később körözést adott ki a 26 éves Kyle Clifford ellen, a támadással gyanúsított férfit azóta is nagy erőkkel keresik – írta a Sky News.

A BBC szerda délután tudatta, hogy John Hunt a Five Live rádiócsatornájuk sportkommentátorának felesége és két lánya a három áldozat. A támadás London északi elővárosában Busheyban otthonukban történt, a nőket számszeríjjal lőtték le, a gyanúsított után azóta is tart a hajtóvadászat. A műsorvezető 61 éves feleségét, 25 és 28 éves lányát a helyszínre érkező rendőrök holtan találták. Daily Mail rendőrségi forrása szerint megkötözte áldozatait a gyilkos, aki a fiatalabbik lány, Lousie ex-barátja volt.

Jon Simpson főfelügyelő televíziós sajtótájékoztatón szólította fel a gyanúsítottat, hogy adja fel magát, a lakosságot pedig arra kérte, kerüljék el a férfit, mert a gyilkos fegyver még mindig nála van, illetve értesítsék a rendőrséget a segélyhívón, ha látják.

Szerda délután több helyszínen is lecsapott a rendőrség, észak-londoni Enfield Hilly Fields környékén hatoltak be egy üres ingatlanba a helikopteres felderítést követően, a temetőhöz is érkeztek rendőrautók. Majd a közeli általános iskolához vonultak, ami előtt vélhetően a gyanúsított autója parkolt, azonban egyik helyszínen sem bukkantak még eddig a nyomára.

A Belügyminisztérium korábban arról számolt be, hogy 2011 és 2021 között majd 10 emberölés történt a szigetországban számszeríjjal, ezért szigorítanák annak tartását.