Gát Ákos Bence: A Patrióták elutasítják az európai szuperállamot

Gát Ákos Bence szerint az elmúlt 5-10 évben, főként a brexittől, 2016-tól kezdve tapasztalható volt az európai elittől az európai szuperállam létrejöttére irányuló törekvés, ami figyelmen kívül hagyná a nemzetállamok hagyományait és szuverenitását. A szakértő szerint a jogállami mechanizmusok, a pénzügyi eszközöket is felhasználó belpolitika befolyásolására tett lépések ezt támasztják alá.

Úgy véli, jó példa erre a bizottság elnökének Ursula von der Leyen még a Giorgia Meloni győzelmét hozó olaszországi választások előtt tett kijelentése, miszerint a túlságosan patrióta olasz politika kezelésére megvannak az unió eszközei.

Tehát azt sugallta, hogy Olaszország ellen is bevethetik azokat a jogállamisági fenyítő eljárásokat, amelyeket Magyarországgal szemben is használtak.

– idézi szavait az Infostart.

Gát Ákos Bence meglátása szerint a közös hitelfelvétellel is a tagállamok hatalma csökken, a brüsszeli központi döntéshozatalé pedig nő. Mint rámutatott, az európai parlamenti frakciók azonban nem tükrözték le kellőképpen ezt a törésvonalat. Ugyan voltak már korábban olyan pártok – a korábbi Identitás és Demokrácia képviselőcsoport, valamint az Európai Konzervatívok és Reformisták, – amelyek ellenezték az európai szuperállam létrejöttét, de most először e törésvonal mentén jött létre olyan frakció, amely írásban is rögzíti ezen elveket, és kiállnak a nemzetek Európája mellett.

A többi párt, az Európai Néppárttól a szocialistákon át a liberálisokig, a zöldekig, mind ebben az Európai Egyesült Államokban érdekeltek, és kimondva vagy kimondatlanul, de ennek az irányába hozzák az összes politikai döntésüket.

– jelentette ki az MCC brüsszeli irodájának vezetője. Az új frakció jelentősége abban áll, hogy ha a tagjaik között szereplő nemzeteket érintő jogállamisági nyomásgyakorlás ellen együtt tudnak fellépni. Patrióták Európáért EP-frakcióban két nagyobb csoport van, a Fidesz-KDNP 11, és a a francia Nemzeti Tömörülés 30 képviselővel, de Gát Ákos Bence szerint ők jól tudnak majd együttműködni, mivel hasonlóan gondolkodnak például a Európai Egyesült Államok, a migráció, az LMBTQ, a gyermekvédelem, Európa szellemi-kulturális-vallási gyökereinek megőrzésében. A frakció tagjai pedig elkötelezettek a béke mellett – magyarázta.