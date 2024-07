Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke és európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán jelentette be, hogy ők is új pártcsaládot alapítanak a radikálisok összefogásával – mint amilyen a német AfD, a szlovák Köztársaság vagy éppen a francia Visszahódítás. A kilenc tagország és a 23 képviselő már meg is van, úgyhogy alakulhat is az új frakció, amelynek a Szuverén Nemzetek Európája nevet javasolja az AfD.