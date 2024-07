A kormányfő pénteken utazott Moszkvába, a látogatását sokan és sokféleképp értelmezték, valamint egy videóinterjúban ő maga is beszélt róla.

Csütörtökön Charles Michel, az Európai Tanács elnöke (aki az útról szóló első, kiszivárgott információk alapján is figyelmeztette már Orbán Viktort) a NATO washingtonin csúcstalálkozóján reflektált a vizitre. A Reuters szerint Michel úgy fogalmazott:

Ez egy politikai hiba volt.

Az Európai Tanács elnöke szerint Orbán Viktor ezzel egy olyan álláspontot képviselt, amelyet az EU-államok vezetőinek túlnyomó többsége nem oszt, miután ők Oroszország elszigetelésére törekszenek.

Sárga lapot adtak Orbán Viktornak

Egy, a Reutersre hivatkozó magyar sajtóbeszámoló szerint Michel ennél többet is mondott a Reuters-nek, és azt is hozzáfűzte még: „Az uniós tagállamok tisztán és érthetően reagáltak, világossá tették, hogy ez egy súlyos figyelmeztetés a magyar elnökségre nézve. Ez a működés elfogadhatatlan”. Azonban az általunk a hírügynökségnél látott anyagban ez a mondat már nem szerepelt, így nem tudjuk megerősíteni, hogy ez is elhangzott-e ebben a formában.

Ugyanakkor a Reuters-szel párhuzamosan a Semafor nevű amerikai székhelyű nemzetközi híroldal is közölt egy anyagot Michel washingtoni mondatairól. Ők megerősítették, hogy Michel valóban „politikai hibáról” beszélt, és azt is hozzátette, hogy a moszkvai vizit „az európai intézmények közötti lojális együttműködés elvének kirívó megsértése” volt.

Ezt követően – a portál szerint –

Charles Michel üdvözölte, hogy az EU tagjai felmutattak egy „sárga lapot Orbán Viktornak”, és jelezték tiltakozásukat a moszkvai út miatt.

„Ez a helyzet megmutatta a [...] tagállamok nagyon erős egységét Ukrajna támogatására és annak egyértelművé tételére, hogy ez a soros elnökség, amikor Moszkvába ment, nem az EU nevében beszélt, és nem az EU álláspontját fejezte ki” – tette hozzá Michel a Semafor szerint.

Orbán Viktor eközben videóban jelentkezett be a NATO-csúcsról

Orbán Viktor elmondta, hogy hamarosan kezdődik a NATO csúcstalálkozója. „A NATO 75 évvel ezelőtt azzal a céllal indult, hogy megvédje a tagjai biztonságát. Mára azonban elmozdulni látszik az eredeti céljáról, egyre inkább háborús szervezetként viselkedik” – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte ennek egyik jele a NATO fokozódó szerepvállalása, ami azért veszélyes, „mert senki nem látja a végét”.

A mai napon amellett fogok érvelni, hogy a NATO-nak vissza kellene térnie az eredeti szellemiségéhez

– mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy szerinte a NATO-nak nem a körülöttünk zajló háborúkat, „hanem a békét kellene megnyernie”, és ehhez a saját védelmi képességek fejlesztésére lenne szükség.

Végül azt is legszögezte: a mai napon is meg fogja erősíteni, hogy Magyarország nem vesz részt a NATO ukrajnai missziójában, de a védelmi kötelezettségeknek továbbra is maradéktalanul eleget fog tenni.