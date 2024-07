Rekordszámú újságírót öltek meg Pakisztánban idén

2024 első hat hónapjában hét újságírót öltek meg Pakisztánban – ez már a teljes év tekintetében is rekord lenne, azonban az esztendő fele még hátra van, számolt be a The Guardian.

A legutóbbi áldozat Halil Dzsibran júniusban vesztette életét. Dzsibran egy, az Afganisztánnal szomszédos Hajber–Pahtunvhai sajtóklub elnöke volt, akit két támadó autójából rángatott ki, majd lőtt le. Egy újságíró-gyilkosságokat vizsgáló szervezet munkatársa, Adil Dzsavad szerint a hét halálesetből legalább négy esetében az újságírók hivatásával állt kapcsolatban a gyilkosság.

Az utóbbi években Pakisztánban egyre nagyobb jelentőségre tesz szert a polgári újságírás, köszönhetően a közösségi média növekvő szerepének, valamint az országon belüli romló biztonságnak és a jogállamiság romlásának.

Az újságírók szabadságát szorgalmazó Freedom Network szerint 2012 és 2022 között 53 újságírót öltek meg hasonló indítékkal, ám csak két elkövetőt büntettek meg. Idén májusban halt meg Naszrullah Gadani, aki híres volt a földbirtokosok számonkéréséről. Testvére, Jakoob Gadani szerint Halid Lund, egy szindhi parlamenti képviselő áll a gyilkosság mögött – a politikus tagadta a vádakat. Gadani halála előtt három nappal egy másik írót, Kamran Davart ölték meg Hajber-Pahtunvhaiban.

Pakisztán egyre rosszabb helyet foglal el a Riporterek Határok Nélkül (Reporters Without Borders) által vezetett World Press Freedom Indexen. 2024-ben a közel-keleti ország két helyet esett vissza, 152. a 180-ból. Leírása szerint az egyik legveszélyesebb ország újságíróknak, évente három-négy olyan gyilkossággal, amelyek korrupcióval vagy emberkereskedelemmel kapcsolatosak, és amelyek elkövetői nem kerülnek törvény elé.