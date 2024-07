Július 9. és 11. között tartják a NATO 2024-es washingtoni csúcstalálkozóját, amely a szervezet megalakulásának 75. évfordulójára is emlékezik, de az egyik fő témája az ukrajnai háború. A védelmi szövetség főtitkára, Jens Stoltenberg az Észak-atlanti Tanács ülése után kijelentette, hogy Ukrajna útja a tagsághoz visszafordíthatatlan, a csúcstalálkozó nyilatkozatából az is kiderült, hogy ez mikor történhet meg. Orbán Viktor szerdai videójában közölte, hogy a szervezetnek vissza kellene térnie az eredeti szellemiségéhez, a magyar kormányfő Joe Bidennel és Jens Stoltenberggel is találkozott az eseményen.