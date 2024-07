Sarkozy-ügy: csalással vádolják Franciaország volt first lady-jét

Nicolas Sarkozy ellen lassan egy évtizede folyik nyomozás, a vádak szerint több tízmillió eurós támogatást fogadott el Moammar Khadafitól győztes kampányára. Bár év elején már elítélték a volt francia elnököt, de az ügynek még nincs vége, ő is bíróság elé fog még állni, és a feleségét, Carla Bruni-Sarkozy-t most megvádolták csalással, bűnpártolással és bizonyítékok elrejtésével is. Egyre szövevényesebb az ügy.