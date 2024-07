Orbán Viktor átadta Putyin „cár ajándékát”; Trump „áruló” – megérkeztek a reakciók a találkozóra

Több reakció is érkezett Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnökjelölt találkozójára, amelyre hajnalban került sor.

Mint írtuk, a magyar kormányfő órákkal ezelőtt, egy nagyon gyors villámlátogatás keretében találkozott az Egyesült Államok volt elnökével.

Tárgyalás Trump elnök úrral a békéről. A nap jó híre: ő meg fogja oldani!

– közölte Orbán Viktor a Békemisszió 5.0 címmel közzétett posztban. Cikkünkben arról is beszámoltunk, hogy a miniszterelnök azóta ismét a levegőben van.

Sokan kritizálták Donald Trumpot

Érdekesség, hogy a kormányfő a NATO háromnapos csúcstalálkozójának zárását is kihagyta azért, hogy Trumppal találkozhasson, amire többek közt a Fox News is felhívta a figyelmet (a csatornának még a találkozó előtt beszélt egy forrás arról, hogy a miniszterelnök idő előtt távozott a meetingről emiatt). Az egyeztetéssel kapcsoltban kérdéseket küldtek Trump kampánycsapatának is, de ők nem árulták el nekik, hogy miről lesz szó a két vezető találkozóján.

A meetinget Trump kritikusai közül sokan kritizálták. Még olyan megszólaló is volt, aki árulásnak minősítette ezt a volt elnök részéről.

Trump találkozója Orbánnal a NATO-csúcstalálkozóval párhuzamosan, közvetlenül Orbán Putyinnal és Hszivel folytatott megbeszélése után, az Egyesült Államok olyan elárulása, amely a múltban kongresszusi vizsgálatokat vagy még rosszabbat eredményezett volna

– vélekedett például David Rothkopf, a The Daily Beast újságírója és politikai kommentátora az X-en.

Eközben Olga Lautman, a Center for European Policy Analysis (CEPA) kutatóközpont Kelet-Európával és Oroszországgal foglalkozó főmunkatársa azt írta: „Miközben a NATO csúcstalálkozót tart, az orosz média arról számol be, hogy az oroszok bábuja, Orbán, megoszthatja Trumppal az Oroszországtól és Kínától gyűjtött információkat a terrorista Oroszország Ukrajnára vonatkozó értelmetlen tervéről".

Orbán Viktor átadta Putyin cár ajándékát?

„Az orosz propagandisták azt állítják, hogy Orbán közvetítőként működik, és üzeneteket közvetít Putyintól Trumpnak és fordítva"– írta mindeközben Julia Davis, a szintén a The Daily Beasthez köthető orosz médiamonitor létrehozója.

Davis utóbb egy videót is megosztott arról, hogy az orosz állami tévé egyik műsorában már a találkozó előtt is tárgyalták Orbán Viktor és Donald Trump egyeztetéséről, és arról beszéltek, hogy szerintük a Zelenszkijjel, Putyinnal és Hszi Csin-pinggel folytatott találkozók is ezzel nyernek értelmet.

„A Trumppal folytatott találkozója a legfontosabb” – mondták a műsorban a Davis által megosztott leirat szerint. Utaltak arra is, hogy szerintük elsősorban Ukrajnáról lesz szó a találkozón, és hogy Trump lesz az „elsődleges haszonélvezője Orbán békemissziójának”. Majd utaltak arra is, hogy szerintük Putyintól is üzenetet vihet a kormányfő Donald Trumpnak.

Átadja neki a cár ajándékát, vagy az elnök ajándékát

– hangzott el a műsorban, majd arra is utaltak, hogy Donald Trump a mostani helyzetben nem vállalhat fel egy személyes találkozót Putyinnal (emellett Zelenszkij vagy Hszi Csin-ping sem fogadná most) de a találkozó útján Orbán közvetíthetett az orosz elnök és az amerikai elnökjelölt közt.

Helyette Orbán Viktor vesz részt ezeken a találkozókon. Donald Trump külügyminisztereként cselekszik

– mondták a műsorban, majd azt is hozzátették, hogy „Orbán Viktor egy nagyszerű ajándékot” adott ezzel Donald Trumpnak. Az erről szóló részlet alább megtekinthető.

