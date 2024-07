Szétfoszlani látszanak a remények, keresztülhúzták Ukrajna számításait az F-16-osok

Az amerikai székhelyű Institute for the Study of War (ISW) elemzői szerint a jelenlegi ukrajnai „pozícióháborúból” való kilépés mind az orosz, mind az ukrán erők számára kihívást jelent.

Az Unian beszámolója szerint a kisebb ukrán ellentámadó hadműveletek lehetőséget nyújtanak hadműveleti szempontból jelentős célok elérésére.

Ugyanakkor „nyugati és amerikai tisztviselők becslései szerint az ukrán erők a következő hat hónapban továbbra is védekező állásban maradnak, és 2025-ig nem lesznek képesek nagyszabású ellentámadó hadműveletet indítani”.