Folytatódnak a palesztinpárti tüntetések, Berlinben a demonstrálók a rendőrökkel is összecsaptak

Többen megsérültek Berlinben, amikor rendőrök csaptak össze mintegy hatszáz palesztinpárti tüntetővel – számolt be az MTI.

Hét tüntető és 17 rendőr sérült meg, 28 személy ellen emeltek vádat testi sértés, ellenszegülés, illetve uszítás miatt. Késő délután a demonstráció szervezői beszüntették a megmozdulást, de ezt nem mindenki akarta tudomásul venni.

Mintegy 250 tüntető a helyszínen maradt, tiltott jelszavakat kiabálva és üvegekkel dobálva a rendőröket és az újságírókat. A rendőrök ezután kezdték el erővel kiszorítani a demonstrálókat a területről, eközben sérült meg a hét tiltakozó, akik közül négyet kórházba kellett vinni.

Miután a Hamász terroristái 2023. október 7-én megtámadták Izraelt, a világ több országában is palesztinbarát tüntetéseket szerveztek. Budapesten 2023. október 13-ra szerveztek Palesztina melletti szimpátiatüntetést, azonban azt a hatóság betiltotta. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a betiltott demonstráció helyszínére, de az újságírókon kívül szinte senki sem volt jelen. Két lány érkezett transzparensekkel, de őket a rendőrök igazoltatás után elküldték a helyszínről.

Bár Budapesten nem engedtek teret az antiszemitizmusnak, Londonról ez nem mondható el. Tavaly november 11-én 300 ezer ember tüntetett egy gigantikus palesztinpárti tüntetésen. A helyszínen megjelentek a szélsőjobboldali ellentüntetők is, akik közül a rendőrség 82 ellentüntetőt tartóztatott le „a rendzavarás megelőzése érdekében.”

A londonival egy időben demonstráltak Berlinben is, de jóval kevesebb érdeklődővel. A német fővárosban mindössze 6200 tüntetőt vonzott az Izrael-ellenes tüntetés. Többeknél tiltott plakátok voltak, így a rendőrség néhány demonstrálót letartóztatott. A hatóságoknak vízágyút is be kellett vetnie.

A legbrutálisabb antiszemita tüntetések azonban nem Európában, hanem a tengerentúlon zajlottak. Az Egyesült Államokban idén tavasszal kezdődött meg az erőszakba torkolló Izrael-ellenes tüntetéssorozat, amellyel a hatóságoknak bőven meggyűlt a baja. Miután a tüntetők Izrael létezéséhez való jogát is megkérdőjelezték, az ország legbefolyásosabb politikusai is felszólaltak. A tüntetéssorozat csúcspontja április 30-án volt, amikor a rendőrség több mint ezer embert tartóztatott le.