Megtalálhatták a hetekkel ezelőtt eltűnt brit fiatal holttestét Tenerifén

Mint korábban írtuk, Jay Slater még június közepén tűnt el a spanyol szigeten, miután lekésett egy buszt, és gyalog vágott neki a vadregényes Rural de Teno Nemzeti Park sziklás ösvényeinek. A keresését végül több hét után, július elején felfüggesztették a hatóságok, azt feltételezve, hogy már biztos nem él.

Ettől függetlenül civilek még folytatták a keresést, és most a Sky News-zal most a spanyol rendőrség közölte, hogy találtak egy holttestet, és

„A bizonyítékok határozottan arra utalnak”, hogy a 19 éves fiatal maradványait találhatták meg.

A holttest „úgy tűnik, hogy Jay Slateré” – ezt közölte az LBT Global (egy eltűnt személyekkel foglalkozó brit szervezet) is, amely június óta együttműködik a Slater családdal. Mint írták, információk szerint a holttestet annak a területnek a közelében találták meg, ahol Jay Slater a mobiltelefonja adatai alapján utoljára tartózkodhatott.

Bár a hivatalos azonosítás még nem történt meg, a holttestet Slater úr holmijával és ruháival együtt találták meg. A boncolás és a törvényszéki vizsgálatok még ezután következnek

– tették hozzá.

A rendőrség közleményben azt tudatta, hogy a polgárőrség hegyimentő csoportja 29 nap keresés után találta meg „egy fiatalember élettelen testét Masca térségében”. Hozzátették: „Tekintettel az ügy összetettségére, a felfedezés a polgárőrség által e 29 nap alatt végzett szüntelen és diszkrét keresésnek köszönhető”. Hozzátették azt is, hogy az előzetes vizsgálatok szerint Jay Slater balesetet szenvedhetett és lezuhanhatott azon a megközelíthetetlen területen, ahol megtalálták a holttestet.

Jay Slaterről utolsó ismert tartózkodási helye Masca település közelében volt, amely jóval távolabb van attól a zenei fesztiváltól, amelynek a vendége volt. „Jay családja soha nem adta fel a reményt” – mondta a Sky News tudósítója, Shingi Mararike, aki Teneriféről jelentkezett be a rendőrségi közlemény megjelenése után, és közölte, hogy a család azóta is Tenerifén tartózkodott. Ők maguk is keresték a fiatalt, és bíztak benne, hogy még élve előkerülhet.

Többször is beszéltem az apjával, Warrennel, aki többször is járt a környéken, amikor megpróbálta nyomon követni Jay nyomát, és teljesen összetört. Rendkívül feldúlt volt a történtek miatt. És amit most kaptunk, az valószínűleg az a hír, amit igazán nem akartak hallani

– mondta a tudósító.

Graham Wettone egykori brt rendőr és rendőrségi ügyekkel foglalkozó kommentátor korábban arra hívta fel a figyelmet: annak a területnek a földrajzi elhelyezkedése, ahol Jay Slater eltűnt, sokkal nehezebbé tette a keresést. „Nyilvánvaló, hogy a terep rendkívül nehéz navigálni, és még nehezebb alapos és megfelelő keresést végrehajtani az általuk használt eszközökkel, felszereléssel és taktikával” – mondta.