Mióta Trump 2021-ben távozott hivatalából, Mar-a-Lago alternatív Fehér Házzá és a párt MAGA (Make America Great Again)-szárnyának legszélsőségesebb elemeinek központjává vált. Ide tartoznak az összeesküvés-elméletek terjesztői, akik többek között azt hazudják, hogy a 2020-as választásokat elcsalták és hogy a 2021. január 6-i Capitoliumi zavargást a demokraták szervezték.

A Trumpot körülvevő társaság jelentős időt és pénzt költött az üdülőhelyen, amely az elnöksége vége óta az elsődleges rezidenciája. A The New York Times riportjában több mint 130 ilyen embert azonosított be.

A videók, fotók és egyéb bizonyítékok áttekintésére épülő elemzés megállapította, hogy az ultrajobboldali szervezetek és politikai adománygyűjtők által rendezett események ma már uralják Mar-a-Lago vendégkörét, és még a hivatalosan nem politikai jellegű rendezvények is gyűléseknek tűnhetnek. Ebben az aranyozott visszhangkamrában Trump iránti megingathatatlan odaadás tárgya.

Sokan otthagyták a klubot

Ez azonban nem mindig volt így. Mielőtt Trump elnök lett, Mar-a-Lago a tehetős Palm Beach-i társaság központja volt, ahol ősztől tavaszig pazar gálákat rendeztek, amelyeken a nemzet legtekintélyesebb jótékonysági szervezeteinek gyűjtöttek pénzt.

Politikai események ritkák voltak. A 2014–2015-ös szezonban – az utolsóban, mielőtt Trump hivatalosan is belépett a politikába – a The Times 52 adománygyűjtő eseményt számolt össze Mar-a-Lagóban. Ezek közül mindössze egy volt politikai: a Palm Beach megyei Republikánus Párt éves Lincoln-napi vacsorája.

Tavaly télen a The Times úgy találta, hogy ezek közül még mindig csak hat rendezvényt tartottak Mar-a-Lagóban. A hagyományos jótékonysági szervezetek 2017 augusztusában kezdtek el távolodni a klubtól, miután az akkori elnök, Trump a konföderációs szobor megmentéséért tartott erőszakos gyűlésen Charlottesville-ben azt mondta, hogy „nagyon jó emberek vannak mindkét oldalon”. A távozó csoportok közül tíz, a Mar-a-Lago legfőbb riválisához, a Palm Beach-i bankettüzletághoz tartozó Breakers helyezte át a székhelyét.

A Turning Point USA nevű jobboldali diákszervezet 2018-ban rendezte meg éves gáláját Mar-a-Lagóban. Az America First Policy Institute, egy 2021-ben a Trump-kormányzat korábbi tisztviselői által létrehozott nonprofit szervezet, megalapítása óta minden évben „America First gálát” rendez itt. Az America's Future Inc. – egy Michael T. Flynn által vezetett csoport, amely azt a hamis összeesküvés-elméletet hangoztatja, hogy pedofilok globális összeesküvése irányítja a médiát és a politikát – két rendezvényt tartott, akárcsak a Border911, amelyet Thomas D. Homan alapított, aki a Trump-kormányzat idején a Bevándorlási és Vámhivatal megbízott igazgatója volt.

Azért jövünk ide, hogy feltöltődjünk, és hogy biztosak legyünk benne, hogy visszavesszük a nemzetünket

– mondta Sebastian Gorka, vagyis Gorka Sebestyén, az amerikai elnök egykori, magyar származású biztonsági tanácsadóját. Gorka mostanában egy olyan rádióműsor házigazdája, amely magát a baloldal ellen folyó kultúrháború új frontvonalának nevezi.

Minden kampányút Palm Beachre vezet

Nem csak az elnökválasztási verseny központja van Mar-a-Lagóban. A republikánus jelöltek számára az üdülőhely meglátogatása elengedhetetlen rítussá vált. 2021 óta több mint 60 republikánus – aki kongresszusi vagy állami tisztségre pályázik – vagy ott volt, vagy adományozott a kampányra. Végső céljuk: Trump támogatását vagy meglepetésszerű megjelenését biztosítani.

A szövetségi és állami kampányfinanszírozási bejelentések szerint 2024 első negyedévéig több mint 4,7 millió dollárt költöttek az ingatlanra a jelöltek és a politikai bizottságok, mióta Trump elhagyta a Fehér Házat, és Mar-a-Lago lett az állandó lakhelye. Trump kampánya és az őt támogató szuper adománygyűjtő szervezetek ennek az összegnek körülbelül a negyedét teszik ki.

Nyilvánosan Trump visszautasította azt a gondolatot, hogy klubja politikai központ lenne.

„Mar-a-Lagóban nem túl sok ilyen dolgot csinálunk” – mondta Trump 2022 márciusában egy, az üdülőhelyen tartott adománygyűjtésen Vernon Jonesnak, aki a georgiai 10-es kongresszusi körzetben indult a republikánus jelöltségért.

Nem akarom teljesen politikai hellyé tenni

– tette hozzá Trump. A valóságban azonban Mar-a-Lago nagyrészt ez lett, hiszen már több mint két tucat félidős képviselőjelölt tartott adománygyűjtést a birtokon, amikor Trump megtette ezt a kijelentést.