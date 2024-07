Döntött az Európai Parlament, Orbán Viktor új frakciójának helyzete is eldőlhet

Magabiztos aránnyal választották meg Roberta Metsola máltai EP-képviselőt az Európai Parlament élére újabb 2,5 évre. Metsola már az előző ciklusban is az EP elnöke volt, ráadásul képviselőtársai is tisztelik a jobbközép politikust. Az izgalmak az alelnökök kiválasztása során lesznek, ahol akár Orbán Viktorék friss képviselőcsoportja számára kedvezőtlen döntés is születhet.