Kiderült, hány katonára lenne szüksége Moszkvának, egy bökkenő viszont így is van

Az ukrán fegyveres erők visszafoglalták állásaikat Toreck közelében, miközben az orosz csapatok előrenyomultak Szevernoje település közelében – írja hétfői ukrajnai helyzetértékelésében a Háborús Tanulmányok Intézete (Institute for the Study of War, ISW) amerikai agytröszt.

Hétfőn 110 katonai összecsapás volt a fronton, az orosz hadsereg a közelmúltban heves harcok közepette előrenyomult Avgyijivka településtől északnyugatra, az ISW szerint a szomszédos Pokrovszk irányában folytatják hadműveleteiket.