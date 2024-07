Orbán Viktor szerint Donald Trumpon áll vagy bukik minden

Ha Donald Trump megnyeri a novemberi amerikai elnökválasztást, azonnal béketárgyalásokat fog követelni Oroszország és Ukrajna között – többek között erről is írt Orbán Viktor magyar kormányfő Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének küldött levelében, amelyet a Financial Times is megszerzett. A miniszterelnök attól tart, hogy „a katonai konfliktus intenzitása a közeljövőben radikálisan eszkalálódni fog".