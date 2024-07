Összeesküvés-elméletek tömegét indította el a Donald Trump elleni merénylet

„Az amerikai politika gyakran a dühös elmék színtere” – írta Richard Hofstadter politológus 60 évvel ezelőtt A paranoid stílus az amerikai politikában című klasszikus esszéjében. Mégis, sok időn keresztül a „heves túlzások, a gyanakvás és a fantasztikus összeesküvések” diskurzusa nagyrészt a peremvidéken tombolt. Aztán az internet mindenki számára elérhetővé tette ezt a peremvidéket, felerősítve a disszonanciát és a dezinformációt.

A Donald Trump elleni szombati merényletet követő első órákban a bal- és jobboldali influenszerek egy valamiben gyorsan egyetértésre jutottak: a lövöldözést biztosan megrendezték. A baloldalon egyesek hamis zászlós akciónak minősítették, amelyet azért rendeztek, hogy Trumpot legyőzhetetlennek tüntessék fel, és növeljék választási esélyeit. Azt feltételezték, hogy Trump órák alatt ikonikussá vált portréja, amelyen ökölbe szorított kézzel és véresen látható, minden bizonnyal profi arculattervezők műve – írja a The Economist.

A jobboldali összeesküvéselmélet-hívők – és még néhány választott tisztségviselő is – azt hangoztatták, hogy a Trump megölésére tett kísérlet belső titkosszolgálati munkának tűnik. A lövöldözés után néhány perccel a médiamogul Elon Musk támogatásáról biztosította Trumpot, és nem sokkal később 190 millió követőjének azt sugallta: a titkosszolgálat kudarca, hogy nem fedezték fel az orvlövészt, „szándékos” lehetett. Mike Collins, Georgia állam republikánus képviselője azt állította, hogy „Joe Biden adta ki a parancsot”.

A váratlan intézményi kudarcokról szóló összeesküvés-elméletek sokszor akkor kapnak teret, amikor a kézenfekvő magyarázat – az illetékesek hozzá nem értése – nem elégíti ki a közönség fantáziáját.

Trump támadójának sikerült felkapaszkodnia a volt elnök beszéde alatt egy közeli tetőre egy AR-15-ös típusú félautomata puskával a kezében, anélkül, hogy a rendőrség megállította volna. Ez óriási mulasztás a titkosszolgálatok részéről; Joe Biden elnök független vizsgálatot ígért a hibák kivizsgálására. A jobboldali médiában azonban a lövöldöző megállításának kudarcát a szándékos cselszövés bizonyítékaként mutatják be. Az Instagramon gyorsan elterjedt a pletyka, hogy Alejandro Mayorkas, a belbiztonsági miniszter, akit a republikánusok a déli határ kezelése miatt támadnak, visszautasította Trump kampánycsapatának erősebb védelemre vonatkozó kéréseit.

Az információhiány csak ront a helyzeten

Az ilyen nézetek nemcsak a Redditen jelen lévő megszállottakra korlátozódnak, akik esténként a billentyűzetet csépelik, hanem a Trump MAGA-mozgalmát (Make America Great Again) támogató hétköznapi republikánusok körében is mindennaposak. Sandra Chase, egy brooklyni republikánus küldött arról beszélt, hogy a merénylet belső titkosszolgálati munka volt, és az FBI eltussolja a valódi bűncselekményt. Neki és a hasonlóan gondolkodó szkeptikusoknak valószínűleg lesz miről beszélniük, amikor az elkövetkező napokban és hetekben megvitatják elméleteiket. Vasárnap az FBI arról számolt be, hogy úgy tűnik, Crooks magányos merénylő volt, azonban ezt a megállapítást nem támasztották alá bizonyítékokkal.

Chase elmondta, tagja egy olyan csevegőszobának, amely másik szempont miatt aggódik: a titkosszolgálaton belüli kisebbségi kvóták arra kényszerítették a szervezetet, hogy sok, a feladatra alkalmatlan nőt vegyen fel, ami súlyosbította a Trumpra leselkedő veszélyt. A támadásról készült fotók, amelyeken az látható, hogy a Trumpnál jóval gyengébb fizikumú női ügynökök is sietnek fedezéket biztosítani neki, nőgyűlölő mémekké alakultak át a közösségi médiaplatformokon.

Az eddig rendelkezésre álló bizonyítékok alapján Crooks indítékai és politikai nézetei nagyrészt ismeretlenek. A hírügynökségek arról számoltak be, hogy regisztrált republikánus szavazó volt, de 2021 januárjában 15 dollár adományt adott egy liberális politikai akcióbizottságnak, a Progressive Turnout Projectnek. Úgy tűnik, középosztálybeli körülmények között nőtt fel, és iskolatársai meglehetősen szürke figuraként emlékeztek rá.

Az online szélsőjobboldal azonban máris készített róla egy olyan profilt, amely illik a világképükhöz. Percekkel azután, hogy a hatóságok nyilvánosságra hozták a lövöldöző személyazonosságát, számos hamis Instagram-fiók jelent meg a neve alatt, kitalált életrajzokkal, amelyek szerint Crooks transznemű, zsidó és a Black Lives Matter támogatója. Ők és más influenszerek idéztek egy megjegyzést, amelyet Biden egy adományozókkal folytatott múlt heti magánbeszélgetésen tett:

Itt az ideje, hogy Trumpot a célkeresztbe állítsuk.

A dezinformációval foglalkozó szakértők arra számítanak, hogy ezek a narratívák tovább terjednek, még akkor is, ha a lövöldöző indítékainak és hátterének részletei egyre világosabbá válnak. Az új információk valószínűleg nem változtatják meg azok véleményét, akik már most is úgy vélik, hogy az egyik vagy másik fél tervelte ki a merényletet.

Az összeesküvés-elméletek jellemzője, hogy mindenre van magyarázatuk, így eléggé ellenállnak a nyilvánosságra kerülő valós részleteknek

– mondta Jonathan Stray, a Kaliforniai Egyetem berkeley-i campusának munkatársa.

Az amerikai demokrácia a mai napig átvészelte a válságokat, Hofstadter megfigyelései ellenére is. Ez a hét a szokásosnál is aggasztóbbnak tűnhet a Trumppal szemben elkövetett erőszakos cselekmények és az ilyen radikális eseményektől szóló online diskurzus normalizálódása miatt. Egyes progresszívek elégedetlenségüket fejezik ki, hogy a golyó csupán súrolta Trump fülét, és milliméterekkel elkerülte a koponyáját. Eközben a jobboldalon a floridai Proud Boys Telegram-csatornáján egy poszt lángoló vörös szemekkel ábrázolja Trumpot a következő főcím felett: „Elkezdődött a háború!”

(Borítókép: Donald Trumpot, miután meglőtték 2024. július 13-án Butlerben, Pennsylvania államban. Fotó: Anna Moneymaker / Getty Images)