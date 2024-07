Lecsapott az afrikai hőség a népszerű európai nyaralóhelyekre

Az Afrika felől érkező forró levegő több európai országra lecsapott, már most 40 fokos hőség tombol egyes népszerű üdülőhelyeken, ami az előrejelzések szerint van, ahol a napokban 44 fokra is emelkedhet.

Az elmúlt napokban Magyarországon volt a legmelegebb a térségben, de most Dél-Európa visszaveszi ebben az uralmat. A brit Express című lap összeállítása szerint a mediterrán üdülőhelyeken akár 40 Celsius-fokos hőségre is lehet számítani, sőt van, ahol ennél is többre.

Olaszországban már kedden tizenkét városra kiadott figyelmeztetést az egészségügyi minisztérium, ami azt jelenti, hogy itt már ekkor elérte vagy meghaladta a 40 fokot a hőmérséklet. Szerdára a riasztás már 13 városra volt érvényben, a hatóságok közlése szerint ez nemcsak az idősekre, a krónikus betegekre veszélyes, hanem a fiatalokra is. A hőségriadó szerint Rómában a legmelegebb órákban 39 fokra lehet számítani.

Görögországban szintén 40 fokokat mérnek, az egészségügyi kockázat miatt betiltottak bizonyos szabadtéri munkákat, például az építkezéseket, útépítést, kiszállítást. Horvátországban Dubrovniknál 30 fokos hőmérsékletet mértek, ami az Adriai tenger legmagasabb hőmérséklete. Szerbiában rekord-energiafelhasználást mért a szolgáltató, amit a nagyobb teljesítménnyel működtetett tömeges klímahasználattal magyaráznak.

Albániában a helyi Panoráma hírügynökség közlése szerint egy 72 éves férfit holtan találtak Memaliajban lévő farmján, valószínűsítik, hogy a hőség áldozatául esett. Az előrejelzések szerint a térségben hamarosan 42 fok várható.

Spanyolországot hetek óta aszály sújtja, a meteorológiai szolgálat arra figyelmeztette a lakosokat, hogy a napokban még pusztítóbb lehet a hőség, ami egyes helyeken, főként a Guadalquivir folyó déli medencéjében elérheti a 44 fokot, ami új csúcsot jelent az országban.