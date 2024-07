Frissítő zivatarok szakíthatják félbe a hőpoklot

Szerda éjfélig három vármegyére adta ki legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést a HungaroMet, a maximumok 30 és 37 fok között alakulnak. Este azonban frissítő zivatarok érkeznek, amelyeket jégeső, valamint erősen viharos széllökés is kísérhet.

Szerdán az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett általában sok napsütés várható. Délelőtt kisebb számban, délutántól viszont egyre több helyen – legkisebb eséllyel az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon – alakulnak ki záporok, zivatarok.

Az intenzívebb cellákat felhőszakadás, viharos szél, jégeső is kísérheti, néhol heves zivatar sem zárható ki. Az északi szél főként a Dunántúlon és északkeleten élénk, néhol erős lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán nagyrészt 30 és 37 fok között várható,

de az Alföld délkeleti felében továbbra is előfordulhatnak ennél pár fokkal magasabb értékek. Hasonlóan az elmúlt napokhoz, szerdán is figyelmeztetés van érvényben magas középhőmérséklet miatt az egész országban. A legmelegebb Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyében lesz.

A HungaroMet felhívta a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, napközben 11 és 15 óra között kerüljék a napozást. Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használatát javasolják, továbbá arra figyelmeztetnek, hogy normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.

Frissítő zivatarok

Emellett zivatar és felhőszakadás miatt is figyelmeztetés van érvényben: a késő délelőtti óráktól ismét nagyobb területen számíthatunk zivatar kialakulására, nagyobb eséllyel és számban a Duna tágabb vonalában és attól keletre elszórtan lehetnek zivatarok, az Alföldön akár heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket jégeső, valamint erősen viharos széllökés is kísérhet. Elsősorban azonban a felhőszakadás lesz a fő kísérőjelenség, amely az ismétlődő cellatevékenységből és a lassabban mozgó zivatargócok hatására alakulhat ki.

A várható UV-B értékek területi eloszlása megtekinthető a www.met.hu/idojaras/humanmeteorologia/uv-b oldalon.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras