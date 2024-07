Keményen izzasztják von der Leyent, jobbról és balról is támadják

A következőkben a német Alternative für Deutschland EP-képviselője, Christine Anderson szólalt fel. Az AfD EP-képviselője szerint Ursula von der Leyen elmúlt öt éve botrány volt, földbe tiporta az európai embereket, emiatt szégyen minden demokrácia szemében.

E vélt vagy valós megállapítását a Green New Dealre és a Fit for 55-ra alapozta, ezenkívül felhozta a Pfizergate-et is, ami miatt szerinte Ursula von der Leyen nem az Európai Bizottság, hanem a korrupció elnöke.