„Hablaty ember” – éles szópárbaj alakult ki Magyar Péter és a DK között

A héten megalakult új Európai Parlament szerdai strasbourgi plenáris ülése elfogadta első hivatalos állásfoglalását, amelyben a testület képviselőinek többsége továbbra is Ukrajna határozott támogatását szorgalmazza. Ez volt az első alkalom, hogy a Mi Hazánk és a Tisza Párt is részt vett az ülésen. Az előbbi, csakúgy mint a Fidesz, ellenezte a javaslatot, az utóbbi tartózkodott. Dobrev Klára a közösségi oldalán támadta Magyar Péterék döntését. Gyurcsány Ferenc is reagált a történtekre.