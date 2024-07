Elbontják a segélyszállítmányok szállítására kialakított mólót Gázában

Eltávolítják a Gázai övezet tengerpartján kialakított ideiglenes kikötői mólót, amelyet segélyszállítmányok bejuttatására alakítottak ki – közölte az amerikai hadsereg közel-keleti műveleteiért felelős Központi Parancsnokság parancsnokhelyettese szerdán.

Brad Cooper altábornagy a Pentagon sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy az amerikai irányítás alatt, amerikai eszközökből, nemzetközi együttműködésben kialakított tengeri létesítményt szétszerelik, és visszaszállítják az Egyesült Államokba. A főtiszt szerint a móló elérte célját, annak működtetését pedig „példátlan műveletnek” nevezte.

Az ideiglenes kikötői móló tervét Joe Biden elnök februárban a Kongresszusban tartott évértékelő beszédében (State of the Union) jelentette be. A létesítmény alternatív útvonalat jelentett a Gázai övezetben élőknek szánt segélyszállítmányok előtt, amelyek bejuttatása akadozik a szárazföldi átkelőkön keresztül.

A móló május közepére készült el, ugyanakkor az időjárás, valamint a tengeri körülmények folyamatosan akadályozták a működtetését. Viharok több alkalommal megrongálták az ideiglenesen összeállított, tengerágyba horgonyzott és bárkákkal rögzített paneleket.

Összességében a két hónap alatt 25 napon keresztül volt használható. Ez alatt az idő alatt mintegy 9000 tonna humanitárius szállítmányt sikerült a szárazföldre juttatni. A segélyek szétosztása ugyanakkor szintén akadályokba ütközött a tengerparti raktárakból.

Júniusban vitát okozott, hogy állítólag az izraeli hadsereg tagjai a mólót is igénybe vették egy, a Gázai övezetben végrehajtott katonai csapás idején, amire hivatkozva segélyszervezetek felfüggesztették a létesítmény használatát. Joe Biden amerikai elnök múlt héten tartott sajtótájékoztatóján csalódottságának adott hangot, hogy az ideiglenes kikötői móló kevéssé váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

A létesítmény kialakítása mintegy 230 millió dolláros (90 milliárd forint) kiadást jelentett az amerikai költségvetésnek, és működtetésében csaknem 1000 amerikai katona és tengerész vett részt, aki a helyzet politikai és diplomáciai érzékenysége miatt nem léphetett a szárazföldre.

Yoav Galant izraeli védelmi miniszter szerdán közölte, hogy javaslata szerint a jövőben az izraeli Ashdod kikötőjét használnák arra, hogy a tenger felől segélyszállítmányokat juttassanak be a Gázai övezetbe. Hogy ez mikor valósulhat meg, nem közölte az izraeli kormánytag.