Ezért vonul vissza a reflektorfénytől Katalin hercegné

Katalin walesi hercegné számára a wimbledoni tenisztorna volt az utolsó nyilvános szereplés a csendes nyár előtt – írja a People magazin.

A 42 éves walesi hercegné lányával, Sarolta hercegnővel és húgával, Pippa Middletonnal együtt jelent meg a tenisztorna férfi egyes döntőjén, amely mindössze a második nyilvános eseménye az évben, rákgyógyítása közepette.

Robert Jobson a Catherine, the Princess of Wales: A Biography of the Future Queen szerzője a portálnak elmondta: „Korábban a naptár szerint élte az életét, most pedig szimplán éli az életét, és a naptár csak utána jön. Vissza fog térni, de ha ilyen élményben volt részed, az megváltoztatja a perspektívádat és a dolgok rendjét”.

Katalin hercegné általában férjével, Vilmos herceggel szokott részt venni a wimbledoni döntőkön, ám ezúttal legidősebb fiukat, György herceget vitte magával, hogy megnézze az angol labdarúgó-válogatott Spanyolország elleni Eb-döntőjét Berlinben.

A család hamarosan újra együtt volt, és most egy olyan nyár elé néznek, amely az elvonulás, a magánélet és a további gyógyulás jegyében telik a hercegné számára. Ennek nagy részét valószínűleg vidéki otthonukban, Anmer Hallban töltik majd, közel az észak-norfolki strandokhoz, ahol a család szívesen kirándul és csónakázik. A nyár végén a 75 éves Károly király Balmoral kastélyában fog tartózkodni a hercegné, ahol a saját rákgyógyítása előtt álló Károly király is vendégül látja majd őket.

„Az, hogy a családjával lehet, és csak önmaga lesz, energiát ad neki. Rengeteg ideje lesz arra, hogy a gyógyulására koncentráljon” – mondta egy palotabeli bennfentes.

Annak ellenére, hogy körülbelül két órán és 40 percen keresztül a királyi páholyban volt. Wimbledonban, Katalin hercegné, úgy tűnt, hogy megnyugvást nyert a meleg fogadtatásból és abból, hogy kint volt a szabadban.

Ez biztos erőt adott neki. Borzalmas és stresszes dolgon ment keresztül, és nagyon fontos, hogy legyenek apró győzelmek, amelyeknek örülhet, vagy amelyek bátorságot és energiát adnak a folytatáshoz

– mondta a palota bennfentese.

A király születésnapján lehetett utoljára látni

Ahogy arról az Index is beszámolt, Katalin walesi hercegné három gyermekével, György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel érkezett a vezérőrnagy irodájába, ahol III. Károly hivatalos születésnapi ünnepségét, a „Trooping the Colour”-t kísérte figyelemmel.

Az ír gárda ezredének – fehér öltözékben sötétkék részletekkel – ruházatát viseli, amivel a tiszteletbeli ezredesként betöltött szerepének ad hangot, mosolygósan és jó állapotban érkezett a whitehalli Horse Guards Parade-ra.

Korábban írtunk Katalin hercegné egészségügyi állapotáról, valamint a betegségét követő első nyilatkozatáról. A walesi hercegné

KEZELÉSE JÓL HALAD, DE „MINDENKI, AKI ÁTESETT KEMOTERÁPIÁN, TUDJA, HOGY VANNAK JÓ ÉS ROSSZ NAPOK”

– mondta.

Károly királynál az év elején szintén daganatos megbetegedést diagnosztizáltak, az uralkodó azonban néhány heti szünet után már visszatért nyilvános közéleti feladatainak ellátásához.