Donald Trump merénylőjének nem az exelnök lehetett az egyetlen célpontja

Ahogy az Index beszámolt róla, az egész világot megrázta, amikor július 13-án Pennsylvaniában, az Egyesült Államokban a húszéves Thomas Matthew Crooks merényletet kísérelt meg Donald Trump amerikai elnökjelölt ellen annak egyik kampányrendezvényén. A nyomozók szerint az elkövető egy AR–15-ös puskával felfegyverkezve tüzet nyitott a volt elnökre. Donald Trump kisebb sérüléssel megúszta a gyilkossági kísérletet, miután a golyó csak a fülét súrolta. Az esemény ennek ellenére is tragédiába torkollott, mivel a közönség egyik tagja a helyszínen életét vesztette. Crooksot végül a helyszínen lőtte le a Secret Service mesterlövésze.

A szövetségi nyomozók több száz kihallgatás és az internetes keresési előzmények átfésülése után összeállítottak egy korai portrét a Donald Trump elleni merénylőről – írja a CNN.

Nem a nézetei motiválták

A nyomozás alapján Thomas Matthew Crooks intelligens, magányos elkövető volt, aki nagy érdeklődést mutatott a fegyverek iránt, de nem volt túl szókimondó a politikában. A nyomozás még korai szakaszában tart, de a hatóságok azt feltételezik, hogy Crooksot nem a politikai nézetei motiválták a merénylet elkövetésében. Kevés közeli barátja volt, sűrűn járt gyakorolni egy helyi lőtérre, és úgy tűnt, nem mutatott olyan határozott nézeteket, amelyek politikai indíttatású merényletre utalnának – derül ki a CNN bűnüldöző szervekkel készített interjúiból.

A merénylő Donald Trumpon kívül Joe Biden amerikai elnökre is rákeresett az interneten, és mindkét párt más prominens személyeiről is voltak fényképei a telefonján. A szövetségi tisztviselők feltételezése szerint ez arra utal, hogy

Crooks nagy horderejű lövöldözést akart végrehajtani, és a Trump-esemény közelsége és időpontja kínálta erre a legjobb lehetőséget.

A merénylő egy másik tömeges lövöldözésről is keresett információkat. Crooks sok hasonlóságokat mutat azokkal az elkövetőkkel, akik az elmúlt években kiemelt rendezvényeken adtak le lövést az Egyesült Államokban. Egy szövetségi nyomozó szerint habár Crooks nem érte el az elsődleges célpontot, mégis közelebb került egy elnökjelölt meggyilkolásához, amire évek óta nem volt hasonló példa.

Crooks személyisége több hasonlóságot is mutat a tömegmerényletek elkövetőivel, azonban a nyomozóknak továbbra is sok nyitott kérdést hagyott az ügyben. Példaként említették, hogy Donald Trump merénylője az eddigi elkövetőkkel szemben nem hagyott hátra írásos magyarázatot a támadásról, és a férfi hálószobájában is viszonylag kevés nyomra bukkantak.

Mary Ellen O’Toole, az FBI egykori profilkészítője elmondta, hogy az eddig összegyűjtött bizonyítékok alapján megállapították, hogy az elkövetőnek ideális helyszín volt Donald Trump kampányrendezvénye.

Ki volt Thomas Matthew Crooks?

Az FBI közlése szerint Thomas Crooksnál nem volt személyi igazolvány, ezért a nyomozók DNS- és arcfelismerő technológiát használtak az azonosításához. A fiatal fiú a pennsylvaniai Bethel Parkban született, mintegy 70 kilométerre a merényletkísérlet helyszínétől. Crooks 2022-ben érettségizett a Bethel Park Gimnáziumban, ráadásul matematikából és természettudományból annyira jól teljesített, hogy egy 500 dolláros díjat is elnyert. A BBC szerint Crooks egy helyi idősek otthonában dolgozott dietetikussegédként. Az amerikai média szerint

az állami választói adatbázisban republikánusként volt regisztrálva, de 2021-ben 15 dollárt adományozott a liberális ActBlue kampánycsoportnak, amely rendkívül közel áll Joe Biden amerikai elnökhöz és a Demokrata Párthoz.

Az életkorából adódóan az idei választás lett volna az első, amelyen részt vehetett volna, de a 2022-es félidős amerikai választásokon már szavazott.

A fiatal férfi legalább egy éven keresztül tagja volt egy helyi lövészklubnak, a Clairton Sportsmen’s Clubnak. A klub honlapja szerint a létesítmény Pittsburghtől délre található, és „a Pennsylvania, Ohio és Nyugat-Virginia alkotta három állam területének egyik első számú lövészeti létesítménye”, amelynek több mint kétezer tagja van. A lövészegylet több lőtérrel rendelkezik, köztük egy olyannal is, amelynek lőtere 182 méter, és nagy teljesítményű puskával lehet igénybe venni.

A hatóságok tájékoztatása szerint a Donald Trump elleni merényletkísérlethez használt fegyvert Thomas Crooks apja vásárolhatta. A bűnüldöző szervek úgy tudják, hogy az elkövető édesapja a merénylet előtt fél évvel vásárolta a fegyvert.