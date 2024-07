Magyarok ragadtak külföldön, miután az informatikai leállás odavert a légitársaságoknak

Továbbra sem csitul a fapados repülőjáratok körüli botrány a késések és járatkimaradások miatt, amire a pénteki globális informatikai problémák még rá is tettek néhány lapáttal. A CrowdStrike frissítése által okozott leállások és kiesések érintették a világ legtöbb légitársaságát és repterét, aminek következtében péntek estig 30 697 repülő késett, és több mint 3400 járatot töröltek. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 133 késést és 16 járattörlést regisztráltak péntek estig.

Ahogy arról mi is beszámoltunk pénteki cikkünkben, a Wizz Air és a Ryanair légitársaságok rendszereit is érintette a probléma, előbbi csak pénteken késő estére tudta megoldani a fennálló gondokat. Ettől függetlenül az egész napos kimaradás hatással volt a külföldről hazafelé tartó magyarokra is, így fordulhatott például elő az is, amit egy olvasónk küldött el nekünk levélben.

„A fiam péntek este 19:50-kor kellett volna hogy induljon Alicantéből Budapestre a Ryanair járatával, de először 21:30-ra, majd 23:25-re toltak az indulást” – kezdte a történetet.

Végül 23:30 körül beszállították őket, de nem indultak el, csak most, éjjel 1:55-kor, tehát majdnem 2 es fél órát a gépen ültek

– folytatta, hozzátéve, hogy az utasok egy 4 eurós vouchert kaptak kompenzációként, viszont információval egyáltalán nem látták el őket, hiszen amíg olvasónk már látta Budapesten a kiírást, hogy a gépet csak hajnali 4:50-re várják, addig a gépen ülő fia még semmit nem tudott arról, hogy mikor kellene elindulnia a gépnek. Ráadásul a légitársaság azt kérte, hogy három órával indulás előtt már legyen kint a reptéren, aki utazna, így összesen 9,5 órát várakoztak mindössze egy 4 eurós kuponnal, „amiből maximum 1 liter vizet lehet venni”.

Cataniában sem volt jobb a helyzet

Egy másik olvasónk is folyamatosan tájékoztatott minket, hogy hogyan járt Cataniában, ugyanis bár az odafelé induló gépet törölték, viszont a 14:50-kor Budapest felé tartó járatot csak folyamatosan csúsztatták, szépen, apránként. Először 16:45-re, majd 18:01-re, 20:05-re, később már 21:45-re volt kiírva az indulás.

A beszámoló szerint a Wizz Airtől semmilyen tájékoztatást nem kaptak, csak egy gépi hívást, amelyből semmi nem derült ki.

A Wizz Air a kb. 2 órás tili-tolikkal egyelőre a szállást kibekkeli. Jóllehet a tájékoztatása tisztességtelen, hiszen már az első alkalommal teljesen megalapozatlanul adott új időpontot. Nem látok Wizz Air-gépet itt, márpedig a 21:45-höz már most útban kellene hogy legyen egy Wizz Air-gép. Ha nincs, akkor a tájékoztatás teljesen megalapozatlan, és csak időhúzásra játszik a társaság. Tehát a kérdés: mire alapozták (és alapozzák) a módosított indulási időpontokat?

– írta meg olvasónk a helyszínről személyes véleményét.

Az érdekesség egyébként az egészben, hogy a Wizz Air-applikáció szerint a gép késés nélkül, időben (16:30-kor) leszállt Budapesten, és már el is küldte automatikus üzenetét az utasoknak, melyben reményét fejezi ki a légitársaság, hogy „jól utaztak”.

A Telex információi szerint egyébként a fentieken kívül még Mallorcán és Szicíliában is ragadtak magyarok, akik késéssel vagy egyáltalán nem tudtak hazajönni, míg a Baselből induló gépeket két egymást követő napon is törölték.