Dél-Korea K-popot bömböltet Észak-Korea szemetes léggömbjeire válaszolva

A pszichológiai hadviselés egy teljesen új formáját vetette be a két ország határszakaszán a déli állam, hiszen nem csak propagandát és híreket, hanem K-popt is bömböltet északi szomszédja felé, amiért az folyamatosan szeméttel teletömött léggömböket küld át a határon. A léggömbökből lezuhanó szemét nem csak a környezetre lehet hatással, de embereket is megsebesíthet. Az viszont, hogy a K-pop hosszú távon milyen hatással lehet Északra, az még kérdéses.