Jöhet még egy háború a nyáron

A Hamász ellen indított izraeli válaszcsapás kilencedik hónapjára az ellenségeskedés egyre nagyobb méreteket öltött. Gyakorlatilag végig a közös libanoni–izraeli határ mentén a Hezbollah folyamatosan lövi Izraelt, amelynek hadserege időről időre viszonozza a tüzet.

Az események azután kapcsoltak magasabb fokozatba, miután a Hamász október 7-én betört Izraelbe, és megölt több mint 1200 izraelit, és elhurcolt túszként több mint 250 embert. Ekkor a Hezbollah is úgy döntött, hogy ha be nem is száll a háborúba, de elkezdi intenzívebben lőni ágyúkkal és rakétákkal az észak-izraeli területeket és lakott településeket.

A síita iszlamista csoport – a Hezbollah, vagyis Allah Pártja – közlése szerint ezzel akarják kifejezésre juttatni, hogy ellenzik, ami Gázában történik és amit az izraeliek művelnek a civil lakossággal. Az elmúlt fél évben a folyamatos átlövések miatt Izrael északi határsávjából 60 ezer polgári lakost kellett kitelepíteni, ugyanez Libanonban 90 ezer embert érintett. Izraeli részről 33 halottról számoltak be, míg a libanoni oldalon 466 halottja – zömében fegyveresek – volt a lövöldözéseknek.

Ez lehet a háború kiváltó oka

Miután az izraeliek megelégelték az egyre intenzívebb belövéseket területükre, elkezdtek tiltott fegyvereket is bevetni a határ túloldalán. Az egyik ilyen a fehér foszforbomba, amit tilt a nemzetközi hadijog, az izraeliek szerint azonban ezeket nem sűrűn lakott területek felett robbantották. A fehér foszfor egyedülálló kémiai tulajdonsága miatt alkalmas katonai felhasználásra, általában gyújtófegyverként alkalmazzák. A levegőben lévő oxigén hatására azonnal égni kezd, ennek következtében mérgező füstöt bocsát ki, ez pedig a légutak és a belső szervek roncsolásához vezet.

Nemrégiben az izraeli titkosszolgálat felderítette a régóta körözött magas rangú Hezbollah-parancsnok, Mohamed Nimah Nasszer tartózkodási helyét. Nem sokkal később a dél-libanoni Türosz városában – július 3-án – fényes nappal egy tűpontosan irányított rakétával telibe kapták és tűzgolyóvá változtatták Nasszer autóját. Olyan temetést kapott Bejrútban, mint egy hős, egy mártír, a Hezbollah pedig bosszút fogadott.

Már szinte állami temetése volt a fegyveres parancsnoknak egy olyan országban, amely egyre kevésbé működik államként. Libanonnak nincs elnöke, csak ügyvivő kormánya, gazdasága romokban, a vagyont széthordták, a korrupció mindent megbénít. Az emberek magukra maradtak, belefáradtak a dolgokba, és a legkevésbé sem vágynak egy újabb háborúra.

A Hezbollah vezetője, Hasszán Naszrallah nemrégiben arról beszélt, hogy fegyveresei felkészültek, de nem mindenáron akarnak háborúzni. Ha létrejön a tűzszünet Gázában, akkor a Hezbollah is kiadja a tüzet szüntess parancsot. Persze ez biztosan nem nyugtatná meg Izraelt, ahol egy hónapja elismerték, hogy elkészültek egy libanoni offenzíva lehetséges műveleti tervei. Politikai döntés azonban még nem született a Hezbollah elleni támadásról, vélhetően azért, mert Izrael el akarja kerülni, hogy hadseregét megossza egy egyidejű kétfrontos háború.

Mennyire erős katonailag a Hezbollah?

Megalapítása része volt annak az iráni regionális tervnek, hogy támogasson egy olyan szervezetet Izrael 1982-es libanoni inváziója után, amely idővel egy erős katonai erővé növi ki magát. 2018-as amerikai becslések szerint Teherán évi 700 millió dolláros támogatást biztosít a Hezbollahnak, amely ma már nem csak katonai, hanem politikai tényező is Libanonban, hiszen megválasztott képviselői ott vannak a bejrúti törvényhozásban. Izraelnek tehát nem szabad katonailag lebecsülnie a Hezbollahot.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) korábbi szóvivője, Jonathan Conricus elmondta, hogy „katonai összehasonlításban a Hezbollah minden mérőszámban sokkal erősebb, mint a Hamász.

Ez vonatkozik a rakétáik számára, azok hatótávolságára és pontosságára, a robbanófejek méretére, valamint a személyzetre, a fegyveres harcosokra, a kiképzésükre és a felszerelésükre.

Naszralláh egyik interjújában azt mondta, hogy 100 ezer katonája van, ami azért egy kissé túlzó, becslések 15-20 ezerre teszik a kiképzett fegyveresek számát, amelyet még egy 30 ezres tartalékos állománnyal tudnak kiegészíteni.

Viszont rakétaszámban elképesztő mennyiséget halmoztak fel. Állítólag több mint 150 ezer különböző típusú és hatótávolságú rakétájuk van, olyanok is, amelyek Izrael minden területét eltalálhatják. Ugyanakkor vannak precíziós rakétáik, drónjaik és páncéltörő, légi- és egyéb elhárító fegyvereik is. A Hezbollah fegyverarzenáljáról részletesen ebben a cikkünkben írtunk.

(Borítókép: A libanoni Hezbollah harcosai 2023. május 21-én. Fotó: ANWAR AMRO / AFP)