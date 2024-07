Donald Trump orvosa közölte, hajszálon múlt az elnök élete

Donald Trump egykori fehér házi orvosa, Ronny Jackson (aki most is részt vett az elnök kezelésében) szombaton azt mondta, hogy a volt elnöknek a várakozásoknak megfelelően gyógyul a füle a múlt héten elszenvedett lőtt sebtől, de időnkénti vérzést észlelt. Azt is kiemelte az orvos, hogy Trumpnak szüksége lehet hallásvizsgálatra.